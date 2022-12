Premiere

vor 19 Min.

Die theter-Ära geht unter neuer Leitung weiter

Plus Das theter-Ensemble in Augsburg präsentiert sein neues Stück: "Der Sandmann" nach E.T.A. Hoffmann steht jetzt auf dem Spielplan.

Von Sebastian Kraus

Wenn das Ende einer Ära an die Tür klopft, hat es meist einen großen Umbruch mit im Gepäck. Bei theter nahm Leif Eric Young am Ende der Spielzeit 2021 seinen Hut, 13 Jahre nach Erfindung, Aufbau und Etablierung des Ensembles. Dass so eine Ära ohne Bruch einfach weitergeht, nicht zuletzt in einer Zeit, in der das Theater durch diese leidige Pandemie sowieso heftig durchgeschüttelt wurde, ist unvorstellbar. Eigentlich, für Außenstehende. Das theter-Ensemble hat einfach weiter gemacht und die ungewohnte Situation durch das Kollektiv aufgefangenen. Doch Diskussionen über das Künstlerische und das Ausfüllen dröger Förderanträge sind zwei paar Stiefel, und "das ist der Grund, warum wir jetzt da sind: wir wollen die beiden Bereiche wieder trennen".

