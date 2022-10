Premiere

vor 13 Min.

Gewalt, Drogen, Armut: Musical "Rent" feiert in Augsburg Premiere

Plus Die Musical Company Augsburg bringt im Augsburger Abraxas den Überlebenskampf junger Künstler auf die Bühne. Nach anfänglicher Nervosität wird es eine gelungene Premiere.

Von Sebastian Kraus

In den großen Theatern des Broadway läuft gerne leichte und seichte Kost – ein bisschen Liebesdrama, viel Komödie und große Show. Jonathan David Larsons Musical Rent dagegen - immerhin eine der meist gezeigten Produktionen auf der Theaterstraße in Manhattan – ist eine tragische Milieustudie aus dem Leben der jungen Künstlerbohème im East Village in New York.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

