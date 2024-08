Das bietet das Parktheater in der neuen Saison: Von Kammermusik bis Stummfilmkonzert

Zwischenbunten Glasfenstern und gusseisernen Säulen, im Schick und Charme des Jugendstils sind die Vorstellungen des Parktheaters im Kurhaus Göggingen immer etwas Besonderes – für die Künstlerinnen und Künstler wie für das Publikum. Dem besonderen Ambiente versucht auch das Programm der Spielstätte mit einem vielfältigen Programm zu entsprechen. Auch die Saison 2024/25 hält wieder Theaterabende, Tanz- und Varietéshows, Lesungen und Kabarettveranstaltungen bereit. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“ lautet die Devise.

Die Saison eröffnet das Kurhaus am Wochenende 7. und 8. September. Am Samstag findet dort ab 17 Uhr ein Weinfest mit musikalischer Begleitung statt. Am Sonntag, der deutschlandweit als Tag des Denkmals gefeiert wird, kann der Kulturpalast, den Jean Keller 1885/86 für die Orthopädischen Heilanstalten Friedrich von Hessings erbaute, in all seiner Pracht und Schönheit in Augenschein genommen werden. Es gibt ein breites Rahmenprogramm und um 14 und um 15.30 Uhr kunsthistorische Führungen, deren Teilnahme kostenlos ist (Anmeldung erforderlich unter 0821/90622-22).

Reihe mit Kammermusik der Augsburger und Nürnberger Philharmoniker wird fortgestetzt

Den größten Raum im Programm des Parktheaters nehmen Konzerte aller Musikrichtungen ein. Wiederaufgenommen wird in dieser Spielzeit die letztjährig begonnene Reihe mit Kammermusikabenden, gespielt von Musikern und Musikerinnen der Augsburger und der Nürnberger Philharmoniker. Insgesamt fünf Abende erwarten das Publikum, der erste am 3. November mit Kammermusik für Blasinstrumente mit Klavierbegleitung. Neben Konzerten mit Schlager-, Musical-, Operetten- oder Operhighlights finden sich in der Programmübersicht so unterschiedliche Künstler wie Klassikstar Paul Potts (3. Oktober), die Bad Tölzer Indie-Rockband Bananafishbones (29. Oktober), Liedermacher Martin Kälberer (15. November) und Götz Alsmann (14. März), der sich dem deutschen Jazzschlager verschrieben hat.

Die Tölzer Indie-Rockband Banana Fishbones Foto: Severin Schweiger

Zum Mitsingen haben Musikbegeisterte Gelegenheit beim beliebten Rudelsingen, insgesamt viermal findet es in der kommenden Spielzeit des Parktheaters statt: Am 15. Oktober, am 19. Dezember, am 4. Februar und am 1. April kann das Publikum selbst die Stimme im Theaterhalbrund erheben. Freunde des Gipsy-Jazz sollten sich die Tage vom 6. bis 8. Juni vormerken, denn dann findet wieder das Internationale Django Reinhardt Festival statt.

Axel Hacke erzählt von den Gebrechen der Männer

Im Genre Kleinkunst wartet das Parktheater auch in dieser Saison mit bekannten Namen auf. So treten unter anderem Bernd Stelter (11. Oktober), Lisa Fitz (21. Oktober), Stefan Zinner (20. November), Ingo Appelt (23. November), Django Asül (5./6. Januar) Alfons (20. Februar) und Christ Boettcher (18. Juli) auf.

Alfons tritt im Parktheater Göggingen auf. Foto: Guido Werner

Mit einer gekonnten Mischung aus Heiterkeit und Nachdenklichkeit begeistert Autor Axel Hacke sein Publikum. Am 4. Januar liest er aus seinem neuen Buch „Aua! Die Geschichte meines Körpers“, in dem es um Gebrechen, aber auch Triumphe eines Männerkörpers in der zweiten Hälfte der Sechziger geht. Ein weiteres Lesungs-Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher am 24. Januar mit dem Schauspieler Matthias Brandt. Er liest aus seinem Roman „Blackbird“, am Klavier begleitet wird er dabei von Jens Thomas.

Doch nicht nur großen Namen öffnet sich die Bühne des Parktheaters, auch Künstlerinnen und Künstler aus der Region treten dort regelmäßig auf. Das Bastian Walcher Quartett und Sopranistin Cathrin Lange gestalten am 13. Dezember mit „Arias in blue“ wieder ein vorweihnachtliches Programm.

Das Bastian Walcher Quartett und Cathrin Lange präsentieren ein weihnachtliches Programm. Foto: Goran Cecavac

Der Gitarrist Dimitri Lavrientiev, bekannt für seine sehr persönlich gestalteten Konzerte, kommt am 10. Januar. Auch die Bayerische Kammerphilharmonie ist mit ihrer Konzertreihe „unerhört“ zu Gast und spielt am 13. Juli ein Konzert mit dem Titel „Nordic Tunes“. Das Kabarett Geisterfahrer mit Silvano Tuiach präsentiert sich am 12. Oktober, besonderer Gast ist dann Herr Braun. Ein besonderer Gast ist auch jedes Jahr der aus Augsburg stammende Entertainer Chris Kolonko, der seine Travestieshow am 17. und 18. Januar unter das Motto „Ich bin nicht nett, ich bin der Hammer“ stellt.

Für Kinder gibt es im Parktheater Musicals von Konstantin Wecker und Peter Maffay

Für das Kinderprogramm setzt das Parktheater auf zwei Musicals: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ erzählt Michael Endes berühmtes Kinderbuch zur Musik von Konstantin Wecker (5. Oktober) und „Anouk“ ist die musikalische Umsetzung eines Kinderbuches, das Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer geschrieben haben. In dessen Mittelpunkt steht ein kleines Mädchen, das nachts in eine Welt voller Abenteuer und Fantasie gerät (12. März).

Mit Musik setzt Stephan Graf von Bothmer die Stummfilmstars Stan Laurel und Oliver Hardy neu in Szene. Foto: Stephan Graf von Bothmer

Noch nichts dabei in dieser kleinen Auswahl aus insgesamt rund 180 Veranstaltungen? Dann sei der Blick noch auf zwei besondere Abende gerichtet: Am 14. November tritt Stephan Graf von Bothmer wieder mit seinem Stummfilmkonzert auf. Virtuos und pointiert begleitet er die Kurzfilme des Komikerduos Stan Laurel und Oliver Hardy am Klavier. Und zum Abschluss der Saison, am 20. Juli 2025, erwartet das Publikum noch ein A-capella-Fest: Greg is back, deutschlandweit bekanntes Vocal-Ensemble aus Augsburg, singt 30-stimmig Hits aus Rock und Pop und Rock.

Kartenvorverkauf unter Tel. 0821/90622-22. Das vollständige Programm findet sich unter www.parktheater.de.