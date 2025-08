Prolls Royce: Die Band, die bei braven Bürgern Schweißperlen hervortreibt

Menschen betrachten Tauben gerne als Plagegeister. Die scheren sich da aber nicht weiter darum und gehen seelenruhig ihren Lieblingsbeschäftigungen nach: „Fressen, vögeln, fliegen“. Sie werden nicht übergewichtig, der Nachwuchs ist schnell flügge, und wenn wieder mal so ein Homo sapiens nervt, erheben sie sich einfach elegant in die Lüfte. Tauben sind die Punks der Vogelwelt und leben den Elektropunks von Prolls Royce die Attitüde vor.

Zwei Orte der Stadt, die ebenfalls den Geist des Punk atmen, spielten bei der Gründung der Band vor gut einem Jahr eine entscheidende Rolle. Einmal die selbstverwaltete Untergrund-Kulturperle Kraetzwerk, zum anderen das mittlerweile geschlossene und in der Szene schmerzlich vermisste Sputnik. „Die Basis der Band sind unsere beiden größten geteilten Leidenschaften: Atzigkeit und Bier,“ erzählt das Bandmitglied namens Jetski, „die Texte sind größtenteils in einer Nacht im Sputnik am Tresen entstanden“. „Atze“ heißt im Berliner Jargon eigentlich nichts anderes als Kumpel oder Freundin, entwickelte sich in der Subkultur allerdings zur Bezeichnung von grell bekleideten und sich gerne dem Rausch hingebenden Menschen, die zum Hedonismus ein sehr freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Prolls Royce und ihr Bühnen-Strohmann

Die Alias-Namen der Bandmitglieder nehmen ebenso wie der Text des Intros vom gerade erschienenen Debütalbum „Kompositionen“ potenziellen Moralaposteln oder Kunstpolizisten den Wind aus den Segeln. Im Text zählen die Bandmitglieder genussvoll sämtliche Tätigkeiten auf, die braven Bundesbürgern Schweißperlen auf die Stirn treiben würden, und „verstecken diese einfach hinter dem Strohmann der Bühnenfigur“.

Jetski nimmt das Thema zum Anlass, im Gespräch gleich präventiv einem potentiellen Shitstorm vorzubeugen: „Ihr schreit immer nach Meinungsfreiheit, aber wenn eine Band mit zwei Drittel FLINTA*-Anteil halbnackt auf der Bühne über Drogen singt und sagt, dass wir vielleicht mal dran sind, die Leute zu ficken, dann hat man relativ schnell einen ordentlichen Aufschrei!“ Markige Sprache liegt dem Trio, das merkt man auf Platte wie im Interview. „Wir sind eben Prolls, aber schick wie ein Rolls Royce“, wie Jenny JenZ erklärt. Prolls Royce eben.

Die Band reagiert auf den Zeitgeist

Sex und Drogen ziehen sich aber nun schon seit Dekaden durch sämtliche Spielarten der Popmusik, warum ist es dann also heute noch so skandalös, wenn Frauen darüber singen? „Na ja, der Zeitgeist ist schon so, dass junge Leute wieder konservativ werden. In unsicheren Zeiten sehnen sie sich nach Sicherheit und Eigenheim. Dazu kommt, dass in der Deutschrap-Szene Frauen seit ein paar Jahren nicht nur die devoten Lustobjekte sind, die von den Alphamännchen auserwählt werden wollen, sondern selbstbewusst und unabhängig auftreten“, sagt Jetski. Darüber hinaus seien „sexistische Strukturen in unserer Kultur stark verankert. Es ein Narrativ von Rechts, dass Sexismus durch den Islam eingewandert ist. Aber die meisten Übergriffe, die ich erlebt habe, kamen von sehr weißen, sehr deutschen Typen. Aber es ist eben hart, sich an die eigene Nase fassen zu müssen.“ Trotzdem sähen sie keinen Erziehungsauftrag an sich selbst, schließlich erzählten „die Typen im Rap ständig, wie viel Kohle sie machen und wie viele Frauen sie flachlegen. Also können wir das auch, ohne dass es gleich eine Metaebene braucht.“

Erziehungsauftrag hin, Metaebene her, ohne Musik bringt die schönste Botschaft nichts, und der Sound auf dem Album hat es in sich. Produzent NKJ hat die rohen Vorproduktionen poliert, was „einfach war, denn die Melodien sind gut, die Hooks bleiben im Ohr, ich hab mich einfach ins gemachte Nest gesetzt und nur noch die Feinheiten herausgearbeitet“. Dunkle Synthies knarren, die Kickdrum knallt, man stelle sich Deichkind vor, denen man wirklich den letzten Hauch Massentauglichkeit aus ihren Nummern gezogen hat. Und dazwischen schimmern Überraschungen wie das von einem Zwei-Töne-Ostinato getragene, nur mit leichtem Klackern unterlegte nachdenkliche „Duschwasser“ oder das hypnotische „Korken“, das auch gut auf ein Underworld-Album gepasst hätte. Gut möglich, dass es „Kompositionen“ in absehbarer Zeit auf Vinyl gepresst geben wird, und wenn es so weit ist, wird das Trio in Eigeninitiative ein Releasekonzert veranstalten. „Auf die Stadt würde ich mich jetzt nicht verlassen, wenn es darum geht, Kunst und Kultur zu fördern. Wir sind DIY!“ Do it yourself, das Rückgrat der unabhängigen Szene. Prolls Royce machen kompromisslos ihr Ding. Wie die Tauben auch.