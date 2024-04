Kongress am Park

Gefahren, Stürme und Erlösung: Das SJSO glänzt im Frühjahrskonzert

Plus Mit Werken von Richard Wagner, Benjamin Britten und Robert Schumann imponierte das Schwäbische Jugendsinfonieorchester unter Carolin Nordmeyer in Augsburg.

Von Manfred Engelhardt

In Wellentäler der Gefühle und Farben begab sich das Schwäbische Jugendsinfonieorchester (SJSO) mit seinen jüngsten Auftritten. Die nachösterliche Probenwoche brachte ein Programm hervor, das die Vielschichtigkeit großer Meisterwerke beleuchtete. Unter der Leitung von Carolin Nordmeyer begeisterte das SJSO nach Konzerten in Marktoberdorf und Bad Wörishofen auch zum Finale im Augsburger Kongress am Park mit Werken von Richard Wagner, Benjamin Britten und Robert Schumann. Das musikalische Erlebnis speiste sich aus Bezügen zur Oper, lebte von der Schilderung schillernder Naturphänomene, doch vor allem auch wurde die Ausdruckswelt der reinen musikalischen Kunst, weit über das Erzählerische und Illustrative hinaus, intensiv erfahrbar. Gefahren, Erlösung und Stürme zogen dabei in doppelter Hinsicht aus diesen Partituren vorüber.

Mit Britten und Wagner: Das SJSO glänzt im Kongress am Park

Realisiert wurde dies von einem besonders üppigen Aufmarsch der jungen Talente: im Streichkörper nicht weniger als 26 erste und zweite Violinen, je sechs Bratschen und Kontrabässe, ein Dutzend (!) Celli, die gesamte Palette der Holzbläser, das volle Blech, allen voran die fünf Hörner, die stattliche Schlagwerk-Phalanx, Harfe. Im atmosphärischen Mittelpunkt standen mit Wagner und Britten vor der Pause das Meer und das Abenteuer der Schifffahrt. Die Ouvertüre zu Wagners "Fliegendem Holländer" beschwört den Mythos des in die Welt der Wellen geworfenen verfluchten und unglücklich Erlösung suchenden Kapitäns. Nordmeyer und ihr Orchester zeichneten trotz praller Lautstärke mit dosierter Balance das Hin- und Her-Wogen zwischen gefährlicher Gischt und scheinbarer erlösender Volks- und Liebesidylle. Hier schon führt die Symbolik über das illustrative Naturgemälde hinaus zur doppelten Bedeutung vor Erlösung und Verzweiflung.

