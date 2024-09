Jazz-Konzert im Kino: Saxofonist Scott Hamilton spielt im Augsburger Mephisto

Zu viel Popcorn futtern, Cola auf dem Boden verschütten und die neuesten Filme gucken – so geht es im Kino gewöhnlich vor sich, egal ob im riesigen Multiplex-Palast oder im kleinen Programmkino, versteckt in einer verwinkelten Altstadtgasse. Das Mephisto in der Karolinenstraße gehört zur letzteren Kategorie, hat aber noch mehr zu bieten als Uwe Ochsenknecht bei der späten Selbstfindung oder einem Patriarchen in einem italienischen Kostümdrama beim Stürzen zuzusehen. Zwischen der ersten Reihe und der großen Leinwand kann sich komfortabel eine ganze Band aufbauen – in diesem Falle eine namhaft zusammengestellte Jazzcombo mit einem der großen Tenorsaxophonisten des Smooth Jazz.

Scott Hamilton trat schon mit Benny Goodman auf

Der US-Amerikaner Scott Hamilton hat sich schon mit Benny Goodman, Charlie Byrd und Rosemary Clooney die Bühne geteilt und bereichert nun zum ersten Mal den swingenden Sound des Trios um den Augsburger Bassisten Johannes Ochsenbauer. Gemeinsam jazzen sie am Donnerstag, 19. September, im Mephisto-Kino. Wie bekommt man nun einen solch renommierten Musiker für ein Konzert in seine Band, noch dazu an solch ungewöhnlicher Spielstätte? „Im Mephisto herrschen einfach optimale Voraussetzungen“, sagt Ochsenbauer. „Der Sound ist sehr gut, der Raum dämpft den Klang und macht ihn warm. So entsteht eine sehr schöne Atmosphäre.“ Johannes Ochsenbauer spielt seit über zehn Jahren im Trio mit Michael Keul am Schlagzeug und Tizian Jost am Piano seine ganz eigene Art des Straight-Ahead-Jazz, swingend, schmeichelnd und samtig und auch für die ungeübten Jazzhörer gut zu konsumieren.

Ochsenbauer hieß immer wieder illustre Gäste auf Alben und Konzerten willkommen, aber „ich hatte schon immer die Vision, mit einem internationalen Gast, der zu unserem Sound passt, ein Konzert zu spielen. Bei Scott Hamilton klingt alles leicht, selbst wenn es sehr schnell wird.“ Die Band habe die gleiche Schnittmenge mit Hamilton, daher sei es auch kein Problem, wenn das Programm noch gar nicht feststehe. „Wir werden Standards spielen, aber auch Stücke von mir, wir überraschen uns einfach gegenseitig“.

Icon Vergrößern Scott Hamilton zählt zu den großen Tenorsaxofonisten des Smooth Jazz. Jetzt tritt der US-Amerikaner am 19. September in Augsburg auf. Foto: Johannes Ochsenbauer Icon Schließen Schließen Scott Hamilton zählt zu den großen Tenorsaxofonisten des Smooth Jazz. Jetzt tritt der US-Amerikaner am 19. September in Augsburg auf. Foto: Johannes Ochsenbauer

Johannes Ochsenbauer freut sich auf den Jazz im Mephisto

Das Publikum profitiert im Übrigen selbst von den idealen Voraussetzungen im heimeligen Kinosaal. In den hochkomfortablen weinroten Kinosesseln lässt sich der immersive Klang und die Darbietung dieser spannenden Band noch besser genießen als auf harten Holzstühlen. Und auch wenn die Band im Moment noch nicht genau weiß, was an diesem Abend passieren wird – die Qualität und Erfahrung der Musiker um Ochsenbauer garantiert so viel Unterhaltung wie Ochsenknecht in seiner neuen Tragikomödie „Die Ironie des Lebens“. Mindestens.

Info: Jazzkonzert mit Scott Hamilton und dem Finest Jazz Ensemble, am 19. September, um 20 Uhr im Mephisto Augsburg.