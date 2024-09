Mit Schmäh und Zigarette: Voodoo Jürgens in der Kantine

Bevor er das nächste Lied spielt, macht Voodoo Jürgens etwas, das er selten macht an diesem Abend in der Kantine. Er sagt etwas zu seinem nächsten Song. „Des nächste Lied is wos zum Heiratn. Schmusn kamma dozu a.“ Kurze Pause. „Des wär a mal a Anfang.“ Und während die ersten Akkorde von „In deiner Nähe“ erklingen, zündet sich Jürgens auf der Bühne eine Zigarette an. Im Publikum scheint das niemand zu irritieren. „Jetzt raucht er eine“, murmelt ein Besucher seiner Begleitung zu. Etwas belustigt, wenig überrascht. „Das gehört wohl dazu.“

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis