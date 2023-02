Staatstheater Augsburg

16:00 Uhr

"Das Tagebuch der Anne Frank": Oper von Grigori Frid am Staatstheater Augsburg

Plus Das Staatstheater Augsburg spielt die Oper „Das Tagebuch der Anne Frank“: Die Geschichte des Mädchens, das die Gewalt der NS-Zeit im Tagebuch beschrieb, rückt mit Macht in die Gegenwart.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Asche schneit auf Anne Frank. Vom Himmel fallen grauen Flocken. Sie rieseln auf das Mädchen, das dort am Bühnenrand in einem Schutthaufen kauert. Anne hat sich auf Trümmer gebettet, und im Staub liegen bei ihr: eine Puppe, ein Buch, Kopfhörer, die Reste einer Kindheit. Anne, am Ende. Ihr Haar sogar raspelkurz. Und exakt in diesem Moment zersplittert es, das Bild der Anne Frank, so wie es sich die Welt gemalt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

