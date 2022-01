Staatstheater

11.01.2022

"Blaue Stunde" im Alten Rock Café: Hautnah erleben, wie Theater entsteht

Plus Das Inszenierungs-Team des Staatstheaters stellt im Alten Rock Café in Augsburg die Arbeit an "Shockheaded Peter" vor. Viele Köche rühren den Brei für diese anarchische Junk-Oper an.

Von Stefanie Schoene

In Deutschland kennt sie jeder: Suppenkaspar, Paulinchen und Hanns Guck-in-die-Luft – Figuren aus „Struwwelpeter“, dem Gruselkabinett des Frankfurter Nervenarztes Heinrich Hoffmann. Amputierte Daumen gegen das Nuckeln und andere drastische Strafen empfahl der Doktor in seinem 1844 erschienenen Ratgeber für die Aufzucht des Nachwuchses. Im Februar werden sie mit der Junk-Oper „Shockheaded Peter“ und Musik in Anlehnung an die britische Kultband „The Tiger Lillies“ die Bühne des Staatstheaters im Martinipark bevölkern. Hausregisseur David Ortmann wird die Inszenierung leiten und öffnete bereits jetzt ein Guckloch darauf, wie das Stück entsteht, wie Kostüme, Dramaturgie, Text und Musik fünf Wochen vor der Premiere erst langsam entwickelt werden und viele Köche den Brei für diese anarchisch-alptraumhafte musikalische Großproduktion anrühren.

