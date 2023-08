Summerstage am Gaswerk

Mit Leichtigkeit gegen die Gravitation: Cros Auftritt beim Summerstage-Festival

Plus Der Rapper mit der Panda-Maske entwickelt sich: Cro fasziniert in Augsburg mit psychedelischen Sounds, mit souveräner Gelassenheit – und einem klugen Trick.

Von Franziska Kollmann

"Bereite Abschuss vor, Abkapselung in 3,2,1 …", tönt eine Computerstimme aus den Boxen. "Ziel: Augsburg Gaswerk." Zu Feuerfontänen und majestätischem Bläsersound katapultiert sich ein Space-Pandabär über die Leinwand, direkt aus dem All auf die Bühne des restlos ausverkauften Gaswerk-Geländes beim Summerstage-Festival. "Sie sagen, ich wäre der Coolste im Game, weil hier niemand so flowt, und schreiben, ich wäre der King, ey aber nenn' mich ruhig Cro", rappt der Star der Nacht und springt Richtung Menge. Und zieht seine Zuhörer mit dem Song "I Can Feel It" zurück ins Jahr 2014.

Vor 8800 Menschen rappt Cro in Augsburg

Aber halt, stop! In der sommerlichen Hitze verabschiedet sich der Deutsch-Rapper Cro bereits schon nach dem zweiten Titel "Hi Kids" von der Bühne. Als er wieder kommt, hatte er seine schwarze Cargohose gegen eine chromartige kurze getauscht. Seinen Hoodie schmeißt er einfach ins Publikum.

