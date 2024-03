Tag der Druckkunst

18:18 Uhr

Tag der Druckkunst: In der Zwischenzeit trifft Tradition auf Experimentierfreude

Plus Von Hoch- bis Tiefdruck: In der Zwischenzeit in der Augsburger Annastraße wird der Tag der Druckkunst gefeiert. Wer möchte, darf selbst "Druck machen".

Von Franziska Kollmann

Inmitten des pulsierenden Lebens in der Annastraße in Augsburg befindet sich ein Ort der Ruhe und Inspiration: die Zwischenzeit-Räumlichkeiten. Für diejenigen, die zwischen Schaufensterbummeln eine Pause suchen, wird dieser Raum für kreative Projekte jetzt eine wahre "Drucksache". Hier können Besucher nicht nur in die Welt der Druckkunst eintauchen, sondern auch ihre eigene Kreativität entfalten.

Auch in Augsburg wird am 15. März der Tag der Druckkunst gefeiert

Am heutigen 15. März ist es wieder so weit: Der bundesweite Tag der Druckkunst findet statt und erweckt die alten, von der Deutschen Unesco-Kommission 2018 zum immateriellen Kulturerbe ernannten Drucktechniken zu neuem Leben. Ein Ereignis, das nicht nur die Liebhaber dieser traditionsreichen Handwerkskunst interessiert, sondern auch jene, die sich für kreative Experimente und die Magie des Unvorhersehbaren begeistern können.

