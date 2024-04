Talk in der AZ-Heimatwelt

19:00 Uhr

Natalie Hünig: Eine Schauspielerin für die großen und starken Rollen

60 Minuten lang sprach Natalie Hünig in der AZ-Heimatwelt – das Gespräch führte Richard Mayr, Leiter der Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen.

Plus Beim Live-Talk "60 Minuten mit ..." erzählt die Schauspielerin des Staatstheaters von ihrem krummen Weg zur Bühne – und warum sie seit Kurzem auch politisch in die Öffentlichkeit tritt.

Von Veronika Lintner

Auf ihrem Lebensweg hat Natalie Hünig schon einige Haken geschlagen. Zwischen Theaterbühne und Filmkamera, aber auch zwischen Ost und West und zwischen jüdischem Erbe und christlichem Glauben. Seit 2017 spielt sie im Ensemble am Staatstheater Augsburg – und stand zuletzt als Rednerin vor 25.000 Menschen am Rathausplatz. "Wie passt das alles zusammen?", fragt Richard Mayr, der Leiter der Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen. "Ja gar nicht", antwortet Natalie Hünig und lächelt. Und damit beginnt die Geschichte: Bei "60 Minuten mit ...", dem Live-Talk der Augsburger Allgemeinen in der AZ-Heimatwelt, erzählt Natalie Hünig von ihrem Weg. Ganz ohne Maske, Kostüm und Rolle.

Natalie Hünig vom Staatstheater Augsburg erzählt von ihren Anfängen

Viele Schauspieler ziehen mit gepackten Koffern von Engagement zu Engagement. Wie krumm ein Lebensweg verlaufen kann, das musste Natalie Hünig schon als Kind erfahren. Ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter Israelin. Als die Tochter Natalie zwei Jahre alt ist, verlässt die Mutter die Familie und zieht zurück in das Land ihrer Herkunft. Der nächste Bruch folgt in der dritten Klasse: Natalie Hünig zieht mit ihrer Stiefmutter vom Ruhrpott ins Allgäu und erlebt dort einen Kulturschock: "Weil ich niemanden verstanden habe. Nicht einmal die Lehrerin", sagt Hünig. Doch dann, eines Tages, nahm die Haushaltshilfe der Familie das Mädchen mit zur evangelischen Kirche – und die Gemeinde hatte eine Schauspielgruppe. Im Spiel fand Hünig Halt. "Das hat mich bezaubert, von Anfang an."

