Tanz

24.04.2023

Bei den Flying Steps trifft Breakdance auf Bach

Rein optisch gesehen würde man nicht vermuten, dass musikalisch hier Musik von Bach Pate steht: Die Flying Steps in der Stadthalle Gersthofen.

Plus Wie sieht es aus, wenn zwei Welten aufeinanderprallen, wie hört es sich an? In Gersthofen zeigt eine Tanzgruppe, wie sich zwei Extreme berühren und beflügeln können.

Von Franziska Kollmann Artikel anhören Shape

Wer hätte gedacht, so viele Jugendliche bei einem Konzert des Barockkomponisten Johann Sebastian Bach anzutreffen. Vielleicht macht es gerade diese Kombination, die sich die Tanzgruppe Flying Steps aus Berlin ausgedacht hat: Bach, Breakdance, Ballett und Beats treffen hier aufeinander und liefern ein Auf und Ab der Gefühle.

Das Licht ist gedämpft, eine Sternschnuppe fliegt durch den Raum und verwandelt sich in eine Ballerina, die von den Tönen einer Bach-Sonate über die Bühne getragen wird. Zunächst ein gewohnter Anblick für den Klassik-Liebhaber. Doch die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, geht von ganz anderen Voraussetzungen aus als zunächst vermutet: Sie beginnt, als sich eine Gruppe junger Männer in Jogginghose mit Flickflacks auf die Bühne katapultiert. Es ist der Beginn einer Liebesgeschichte zwischen Hochkultur und Ghetto, zwischen Klassik und quietschenden Sneakern. Die Flying Steps sind eine Gruppe von Breakdancern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Straßentanz in die Konzerthallen zu bringen. Die Kombination von Bach und Breakdance entstand 2010 gemeinsam mit dem Operndirigenten und Pianisten Christoph Hagel. Die vierfachen Weltmeister sind inzwischen international bekannt und touren durch die ganze Welt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen