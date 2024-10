Das Tim webt den Stoff, aus dem Träume sind

Goldgelb, mit weißen Blüten geziert, liegt der Stoff noch als Meterware auf der Webmaschine im Textilmuseum. In einem Monat wird das Gewebe auf der Bühne der Interimsspielstätte des Staatstheaters Augsburg im Martini-Park eine Hauptrolle einnehmen. In der Oper „La Cenerentola“ von Gioachino Rossini, eine Variante des Aschenputtel-Märchens, wird die Hauptfigur Angelina zur italienischen Gastarbeiterin im Augsburg der 60er-Jahre. „Aschenputtel wird zur Arbeiterin in einer Textilfabrik“, sagt Regisseur Manuel Schmitt und verspricht: „Es wird ein Flug durch die Geschichte der Textilindustrie“.

Die Musik des Italieners Gioachino Rossinis Musik passt dazu. Schnell und rhythmisch erinnert seine Komposition, die im 19. Jahrhundert entstand, an das Aufkommen der ersten großen Fabriken im Lauf der Industrialisierung. Die Zusammenarbeit mit dem Textil- und Industriemuseum (Tim) liegt nahe. Auf die Idee kam unter anderem der Bühnenbildner Bernhard Siegl. Der Augsburger erinnert sich noch an die Textilbetriebe und arbeitete mit Regisseur Schmitt an einer Inszenierung aus dem Raum heraus. Die Theatermacherinnen und Macher wollen damit die Geschichte des Aufführungsorts lebendig werden lassen.

Staatstheater Augsburg kooperiert mit dem Textilmuseum

Der gelbe Stoff wird den Zuschauerinnen und Zuschauern in der Oper immer wieder begegnen. „Es ist der gelbe Faden, der sich durch das Stück zieht“, sagt Kostümbildnerin Dinah Ehm mit Blick auf das Gewebe. Ehm hat für die Inszenierung ein Blumenmuster aus den 50er-Jahren gewählt. Der Stoff wurde von der Museumsweberei in der Jacquard-Technik hergestellt. Es handelt sich dabei um die Königsdisziplin der Weberei, wie Museumssprecher Robert Allmann erklärt. Das Muster wird dabei in den Stoff eingewebt und nicht aufgedruckt. Das macht das Gewebe „sehr hochwertig“, so Allmann.

Der moderne Webstuhl mit dem Stoff für die Inszenierung der Oper „La Cenerentola". Foto: Klaus Rainer Krieger

Für die komische Oper in zwei Akten hat die Museumsweberei insgesamt 60 Meter Stoff hergestellt. An einer modernen Hightech-Webmaschine wurde das Design des Augsburger Textilunternehmens Dierig verarbeitet. In einer Minute kann die moderne Maschine heute etwa zehn Zentimeter weben. „Unsere Textiltechniker im Tim haben für das Theaterprojekt nun das ursprünglich auf Lochkarten gespeicherte florale Motiv für heutige Bedürfnisse angepasst“, erklärt Museumsdirektor Karl Borromäus Murr mit Blick auf die Maschine.

Rossinis „La Cenerentola“ am Staatstheater Augsburg

Auf der Bühne wird die Hauptfigur Angelina den Stoff weben. In der Inszenierung von Rossinis „La Cenerentola“ wird die Volksweisheit „Kleider machen Leute“ zum zentralen Motiv. Nicht nur Angelina, sondern auch andere Figuren der Oper hadern mit dem Schein und Sein ihrer Kostümierung. Das gelbe Blumenmuster ist dabei der Stoff, aus dem Angelinas Träume sind, wie der Regisseur und die Kostümbildnerin verraten. Die Oper feiert am 30. November Premiere.

Das Staatstheater Augsburg sucht zudem noch Menschen, die in den 50er und 60er-Jahren aus Italien nach Augsburg kamen, um in einer Textilfabrik zu arbeiten. Um eine authentische Umsetzung zu gewährleisten, will das Staatstheater mit den ehemaligen Gastarbeiterinnen und Glasarbeitern über ihre Arbeit in den Betrieben sprechen.