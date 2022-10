Theater

Comoedia Mundi behandelt mit "Sorbas" die Fragen des Lebens auf der Bühne

Plus "Ich denke nicht mehr darüber nach, was gestern war, ich denke auch nicht nach, was morgen sein wird." Comoedia Mundi gastiert mit dem Stück "Sorbas" in Augsburg.

Das "Café Senza Licenza" füllt sich erst am Donnerstagabend. Tags zuvor ist von dem Trubel auf der Wiese neben dem Textil- und Industriemuseum noch nicht viel zu sehen. Im blauen Caféwagen, einem ehemaligen Schaustellerwagen aus den 60er-Jahren, sitzt nur Fabian Schwarz - rote Schiebermütze, gelber Pulli - zum Interview an einem der Holztische im Inneren. Gerade hat er noch mit einem Filmteam gesprochen, denn 2023 feiert das Theaterensemble 40-jähriges Bestehen - deshalb gibt es eine Doku über seine Arbeit. Auf der Bühne am Abend werden nur er und seine Frau Loes Snijders stehen. Zu zweit könne man flexibler reagieren und leichter von den Einnahmen leben.

