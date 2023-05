Eine Kahnfahrt, die ist lustig! Ein Stück über Brecht, Holl und Gollwitzer

Plus Die „Kahnfahrt Festspiele“ warten mit einem amüsanten Wettstreit zwischen den „größten“ Söhnen Augsburgs auf: Brecht, Holl und Gollwitzer treten an.

Elias Holl, Karl Albert Gollwitzer oder Bert Brecht – welcher der großen Söhne Augsburgs ist denn nun der berühmteste? Ist es der Renaissance-Baumeister, der vor gut 400 Jahren italienisches Flair nach Augsburg brachte? Ist es der visionäre Architekt, der Ende des 19. Jahrhunderts Augsburg durch einen großen Hafen mit dem Meer und damit mit der Welt verbinden wollte? Oder ist es der aufmüpfige Dichter, der seiner Heimatstadt schon früh den Rücken kehrte?

Dieser nicht ganz ernst gemeinte Wettstreit wurde mit viel Witz und charmanten Details bei den „Kahnfahrt Festspielen“ ausgetragen. Selbstbewusst, ja etwas großmäulig hielten sich die drei ihre Verdienste vor – ein Sieger konnte allerdings trotz wilder Wortgefechte nicht ausgemacht werden. Die Beiträge (Idee und Buch: Matthias Klösel, Regie: Gianna Formicone, die mit ihren Projekten immer wieder neue reizvolle Orte bespielt) fügten sich zum Augsburger Rundumschlag zwischen großstädtischen Visionen und Provinzbeschimpfung zusammen. Das Publikum aber tauchte ganz gemächlich in die Geschichte der drei Lokalmatadoren ein. Jeweils zu viert (einer muss rudern) ging es unter Gollwitzers kundiger Führung im Ruderboot über den „Tümpel“, wie Holl den hier breiten Stadtbach schimpfte.