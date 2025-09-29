Ungeplant und ungewollt schwanger: Ein Comic erzählt die Geschichte einer 15-Jährigen – und klärt auf

„Ich habe abgetrieben“, sagt Catherine Verlaguet. Sie erinnert sich noch an diese Fragen, die ihr damals durch den Kopf rasten, als sie den Schwangerschaftstest in der Hand hielt, Ergebnis positiv: Will ich das? Schaff‘ ich das überhaupt? Ein Kind auf die Welt bringen, und für sein Leben sorgen? Schock, Herzklopfen und Gedankenkarussell, denn was wäre, wenn ...? Aber dann traf sie eine Entscheidung. 27 Jahre war die Französin und brach ihre Schwangerschaft ab.

Diese Erfahrung hat sie sich Jahre später von der Seele geschrieben, sie musste davon erzählen: Ihr Theaterstück „Der Vorgang“, das gut 500 Mal in Frankreichs Schulen aufgeführt wurde, erzählt die Geschichte der 15-jährigen Claire. Als sie zum ersten Mal mit ihrem Freund schläft, den sie so sehr liebt, wird sie schwanger und weiß erst nicht weiter. Bis sie sich auf ihren eigenen Weg wagt, den Pfad zu einer Entscheidung. Von alledem erzählt die Französin Verlaguet an diesem Abend in Augsburg. Aus Frankreich ist sie extra angereist und sitzt auf der Bühne des Martini-Parks. Denn das Staatstheater Augsburg erzählt Verlaguets Stück jetzt auf neue Weise: Auf einer Webseite kann sich jetzt jeder durch Claires Geschichte klicken, in einem Format zwischen Comic, Hörspiel und Ratgeber. Ein gutes Stück Aufklärung mit viel Gefühl.

Ungewollt schwanger: Was nun? Davon erzählt der Mitmach-Comic „Der Vorgang“

Die Geschichte, so wie sie das Team um Regisseurin Nicole Schneiderbauer umsetzt, beginnt mit dem Bild eines Mädchens mit weit aufgerissenen Augen. Ihre nächste Regelblutung hätte längst beginnen müssen, „in meinem Kopf rotieren die Was-Wäre-Wenns“, sagt sie, und dann nehmen die Bilder Fahrt auf. Die Scham beim Besuch der Apotheke. Der Schwangerschaftstest in der Schultoilette. Die Gewissheit und die Frage: Wann soll sie es Fabien erzählen, ihrem Freund? Und wie ihrer Mutter? Und dann funken Szenen voller Emotion ins Bild: Erinnerungen an die Küsse mit Fabien. An die erste gemeinsame Nacht, die sich so richtig, so nah angefühlt hat.

Was die Geschichte besonders macht: Sie nimmt ihre Leser mit. Die Stoppuhr im Comic muss man selbst mit dem Finger anklicken, damit sie startet, drei Minuten bis zum Schwangerschaftstestergebnis. Dann klickt man auf die Sprachnachricht der Mutter, um sie abzuspielen. Und immer wenn ein Kapitel endet, kann man sich als Leser in Wissens-Kapitel einklicken, die ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Wie treffe ich meine Entscheidung? Wo und wie finde ich Hilfe? Was sind meine Rechte? Welche legalen Wege zum Schwangerschaftsabbruch gibt es? Bei dieser Recherche haben auch offizielle Beratungsstellen geholfen, Donum Vitae und Pro Familia unterstützen das Projekt.

Der Comic soll zum Thema Schwangerschaftsabbruch aufklären

Die Bilder des Comics hat die Künstlerin Lisa Frühbeis gezeichnet: In sechs Kapiteln entwarf sie Claires Welt, Bilder, aus denen ihre Angst und ihre Wut strahlt, aber auch ihre Liebe und ihre Kraft. „Ich habe mich für einen Bleistift-Look entschieden, und für einen Manga-Stil, das macht es nahbar“, sagt Frühbeis. Als sie selbst 15, 16 Jahre alt war, habe sie den japanischen Comic-Stil geliebt, diese großen Augen und diese großen Gefühle. Frühbeis lässt Claires Geschichte aber in Augsburg spielen, versteckt dazu auch kleine Hinweise im Bild, von der Apotheke bis zur Schule. Doch dann taucht am Ende jedes Kapitels ein steinerner, massiver Berg vor Claire auf, der immer steiler wird. Es ist eine Metapher im Bild: „Sie geht diesen Weg alleine, also dachte ich mir: Zeigen wir den Weg!“

Der Comic will Hoffnung und Beratung bieten, mit Klischees aufräumen und alle Möglichkeiten der Entscheidung zeigen. Nicht nur, aber vor allem auch an Jungendliche und junge Menschen richtet sich der Comic. Am Ende ihrer Reise spricht Claire: „Die Entscheidung war die richtige. Für mich selbst.“

Info: Der interaktive Comic findet sich unter www.der-vorgang.de.