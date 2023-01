Ein rätselhaftes Stück mitten im Pflegechaos

Plus Zusammen mit dem Bühnenbild ist das neue Zwei-Mann-Stück "Für geeignete Personen" des Sensemble-Theaters ein überraschendes, unterhaltsames und tiefsinniges Gesamtkunstwerk.

Schon für die Bühne lohnt es sich, früher zu kommen. Im Halbdunkel liegt sie da wie der Keller eines Messis. Umzugskartons, Truhen, Lampen, Kisten, ein Kasperletheater, Krankenbett samt Infusionsständer über- und untereinander gestapelt. Ein wildes Wimmelbild, bei dem man sich fragt, ob da Wege sind, wie da gespielt, hin- und hergegangen werden kann.