Hader, Oper und mehr: Diese Veranstaltungen sollten Sie im Oktober nicht verpassen

- Eine kleine Nachtmusik Nein, dieses Musikstück besteht aus mehr als einer – wenn auch extrem bekannten – aufsteigenden und gleich wieder absteigenden Tonfolge. Obwohl jeder Mozarts Streicherserenade in G-Dur, besser bekannt als „Eine kleine Nachtmusik“, pfeifen kann, ist dieses wunderbare Werk doch selten zu hören. Am 9. Oktober musiziert es die Akademie für Alte Musik Berlin im Kleinen Goldenen Saal (19.30 Uhr), zudem gibt es Mozarts 1. Violinkonzert (Solistin: Carolin Widmann) und weitere Werke von Joseph und Michael Haydn. Wiener Klassik, gespielt von Klasse-Musikern (mozartstadt.de).
- Klapps-Puppenspieltage Seit Jahren etabliert in Augsburg ist das Figurentheaterfestival Klapps PuppenSpielTage, das vom 10. bis 19. Oktober das Puppenspiel in vielen Facetten präsentiert: klassisches Handpuppen- und Marionettenspiel, Inszenierungen mit Tisch- oder Großfiguren, Schattentheater-Elemente und Automaten. Theater aus ganz Deutschland und internationale Bühnen präsentieren ihre Stücke, aber auch Ensembles aus der Region. Am 11. und am 18. Oktober gibt es außerdem Straßentheater auf dem Fuggerplatz in der Fußgängerzone (klapps.de).
- Josef Hader Tief in die Abgründe eines Mannes, der an sich und seinem Leben verbittert ist, führt „Hader On Ice“. Josef Hader, der österreichische Meister des intelligenten Kabaretts, redet und singt darin über Vergänglichkeit, Verschwörungstheorien, den Klimawandel, die Einsamkeit – ebenso erheiternd wie verstörend, in charismatischem Plauderton. Aber auch immer so, dass sich das Publikum fragen muss: Meint der vielleicht mich? Am 16. Oktober tritt Hader um 19.30 Uhr im Kongress am Park auf (Eventim).
- Carmen „Die Liebe ist ein wilder Vogel“ – wer kennt sie nicht, die (im Original französischen) berühmten Worte zur unsterblichen Habanera-Melodie, die der Komponist Georges Bizet seiner Carmen mitgegeben hat? Die gleichnamige Oper, reich auch an weiteren Ohrwürmern, ist am 18. Oktober die erste Musiktheater-Neuinszenierung der anlaufenden Spielzeit am Staatstheater Augsburg (Martinipark, 19.30 Uhr). Wie Aileen Schneider die fatale Liebe von Don José zur freiheitsliebenden Carmen inszenieren wird, darauf darf man gespannt sein (staatstheater-augsburg.de).
- Goya und Dalí Meist nennt man die beiden Künstler nicht in einem Atemzug. Genau das aber unternehmen die Städtischen Kunstsammlungen mit ihrer Ausstellung „Seht wie würdevoll!“, die zwei meisterliche Grafikfolgen der beiden Spanier zusammenbringt. Einerseits, von Goya, die legendären „Caprichos“, zum anderen, seitens Dalí, dessen künstlerische Reaktion auf den Zyklus seines Landsmanns in Dalí-typischer surrealer Formensprache. Ab 24. Oktober im Schaezlerpalais zu besichtigen, ermöglicht durch großzügige Leihgaben aus Spanien (kunstsammlungen-museen.augsburg.de).
