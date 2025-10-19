Je oller, je doller: Betreutes Singen auf der Bühne – mit Schlagerstar Heino in Gersthofen

„Das ist doch nur Spaß!“, erklärt der Mann mit weißblondem Haar und schwarzer Sonnenbrille auf der Bühne. Und wirklich: Spaß hat das Publikum beim Konzert von Heino in der Stadthalle Gersthofen. Auch wenn die Halle nur etwa zu dreiviertel gefüllt ist – die Stimmung erinnert an eine gute, vor allem laute Party. Dass in fast jedem Lied das Glas mit Alkohol gehoben wird und am Ende sogar ein Drogenpilz für Freude sorgt, dass die schönen Frauen in den Texten bei einer etwas derben Anbaggerei gefügig sind, ist – ja eben: Spaß.

Heino ist eine Marke, die auch in Gersthofen viele Fans anzieht

Heino ist eine Marke, auf die man sich verlassen kann. Nicht nur äußerlich ist die seit Jahrzehnten immer gleich betonierte Frisur des Sängers weithin erkennbar. Auch seine Singstimme hat noch fast denselben markigen Sound, mit dem jedes Lied zum Appell mit Mitklatschmagnet wird. Dass das bei einem 86-Jährigen so möglich ist, hängt sicher mit den technischen Möglichkeiten heute zusammen. Denn auch andere Rock- und Popstars kleben an der Bühne fest: Mick Jagger (82), Keith Richards (82), Manfred Mann (85 und demnächst wieder im Augsburger Spectrum zu erleben) und Tom Jones, der mit 85 Jahren gerade erst auf Deutschland-Tour war. Selbst Howard Carpendale kündigt fürs nächste Jahr, wenn er dann 80 ist, noch eine Reihe von Konzerten an.

Doch Heino ist anders. Dem Schlagerstar und Volksmusikverfechter ist es gelungen, sich auch im hohen Alter immer wieder neu zu erfinden, und mit Provokationen im Gespräch zu bleiben. Denn seine Imagewechsel hatten es in sich: Zuerst übernahm er im Handstreich die Hits einiger Rockmusiker wie Rammstein und Die Ärzte, was ihn bis zum legendären Heavy-Metal-Festival in Wacken brachte. Dann entdeckte er die Magie der Ballermann-Hits. Und trat in diesem Sommer sechsmal im Bierkönig auf Mallorca auf. Wo er angeblich einen Vertrag bis zum Lebensende hat …

Heino will immer weiter singen, bis er 104 Jahre alt ist

Mit Abschieden scheint der Blonde ein Problem zu haben. 2005 ging er erstmals auf Abschiedstournee. Inzwischen, so erklärte er unserer Redaktion neulich im Interview, möchte er singen, bis er 104 ist. Und ein Publikum dafür gibt es, wie das Partyvolk in der Stadthalle von Gersthofen zeigte. Denn auch wenn es nicht so voll wie erwartet wurde, so gemischt war es sicher selten. Neben wenigen gesetzteren Senioren, die sich – vielleicht – noch an die ZDF-Hitparade der 1970er-Jahre erinnern, gönnt sich nun ein jüngeres (auch sehr männliches) Publikum die nicht ganz billigen Karten für mehr als 60 Euro. Schlagerfans, Rockfans, Tanzwütige, auch eine Gruppe Metal-Fans besetzen den Saal, singen mit, sind kaum auf ihren Plätzen zu halten und nutzen die etwas breiteren Gänge zum ausgelassenen Hopsen und Tanzen.

„Made in Germany“ heißt Heinos Tour, doch erst am Ende wird es richtig „deutsch“, als er die Nationalhymne singt. Davor gibt es viel Hitparaden-Schlager, die das deutsche Weltbild der 1970er-Jahre transportieren. Lieder wie „Komm in meinen Wigwam“, „Und sie hieß Lulalei“, „Tampico“, „Viva Espana“, „Carneval in Rio“ und das knarzende „Karamba, karacho, ein Whisky“. Auch der Enzian, Rosamunde und die „Schwarze Barbara“ dürfen nicht fehlen.

Auch „Layla“ singt Heino bei seinem Konzert in Gersthofen

Dass das alles so gut zum Partymachen funktioniert, liegt ganz sicher an der Rhythmusmaschine, die den Liedern unterlegt ist. Die Bässe wummern, dass der Stadthallenboden zittert. Das Tempo ist durchgehend auf höchstem Niveau und die Moderation von Heino – dem „Einzigartigen, Echten, der Legende“, wie eine Stimme aus dem Off zu Konzertbeginn ankündigt – sehr kurz, um die Party nicht zu unterbrechen. Dennoch gab es Missverständnisse im Raum – und sie kamen nicht von der Metaler-Fraktion, die viele Titel mit beidhändiger Pommesgabel feierten.

Heinos Manager Helmut Werner hatte im Konzert zwei kurze Auftritte, in denen er in einem etwas schmierigen Ton dem Publikum Komplimente für die Textsicherheit macht („bei Ihnen in Gersthofen scheint die Welt noch in Ordnung“) und dafür plädiert, mehr Volkslieder zu singen. Heino selbst hält sich nicht daran. Denn außer einem „Fahrtenlieder-Medley“ singt er an diesem Abend nur Schlager und Pop-Rock-Hits. Und „Faria faria ho“ ist im Text ähnlich befremdend wie das unvermeidliche „Layla“. Aber: „Ist ja nur Spaß!“