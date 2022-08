Werk der Woche

18:00 Uhr

Graffiti-Künstler Dizoer aus Augsburg macht Kunst mit Buchstaben

Plus Ein D als starkes Argument, ein R für Stolz. Alle Buchstaben haben für Street-Art-Künstler Dizoer einen bestimmten Charakter. Mit ihnen und in bunten Farben gestaltet er die Stadt.

Von Laura Wiedemann

Ein glühender Himmel, die Sonne geht unter, Dünen aus Sand türmen sich auf, eine Karawane mit Kamelen bahnt sich ihren Weg. Umgeben ist diese Szenerie nicht etwa von den Weiten einer afrikanischen Wüste, sondern von Reihenhaus-Tristesse in Augsburg-Lechhausen. „Etwas Warmes" wollte Straßenkünstler Dizoer mit seinem Graffiti auf der Rückwand von acht Garagen in dem Viertel schaffen, in dem er selbst aufgewachsen ist. „Jeden Tag bin ich auf dem Weg zur Arbeit hier vorbei und habe mich über die kahlen Wände geärgert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen