Lyrik auf der digitalen Schiene: Marlene Hilbigs Multimedia-Buch "Locomotion"

Plus In Marlene Hilbigs Buch „Locomotion“ verschwimmen Grenzen zwischen Literatur und Animation. Für das Werk hat sie den Bayerischen Kulturpreis erhalten.

Von bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie „Werk der Woche“ stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.