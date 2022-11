Wie trainiere ich meine Stimme? Musiklehrer Gary Guggomos gibt Tipps

Gary Guggomos hat über 20 Jahre Erfahrung als Musiklehrer in seinem Buch "Vocal Total" zusammengefasst. Diese Tipps hat der Musiklehrer im Gespräch mit der Redaktion verraten.

Wer hat als Kind nicht mal davon geträumt, auf einer großen Bühne einem Publikum seine eigenen Songs entgegenzuschmettern? Aber in der traurigen Realität zerspringt bei den hohen Tönen doch fast das Glas im Küchenschrank. Hach ja, singen können, das wäre was … Gary Guggomos zumindest ist überzeugt, dass jeder singen lernen kann. Der Wahl-Gögginger ist langjähriger Musiker, Gesangslehrer und nun auch Autor. In seinem Buch "Vocal Total" gibt er eine Anleitung für das Instrument Stimme zur Hand. Für Sänger, singende Musiker – und solche, die es werden wollen.

Guggomos gibt seit über 20 Jahren Gesangsunterricht

Der 53-Jährige selbst hat seine musikalische Karriere als Drummer in diversen Bands gestartet, bildete sich dann im Gesang weiter und lehrte unter anderem am Downtown Music Institute in Augsburg. 2012 machte er seinen Abschluss als staatlich anerkannter Musiklehrer. Seiner Abschlussarbeit hat er über das Instrument Stimme in der Popularmusik verfasst. "Das war der Moment, als ich beschlossen habe, ein Buch zu schreiben", erzählt Guggomos.

Inspiriert zu dem Gesangsbuch haben ihn mehr als hundert Schülerinnen und Schüler, die er in seinen mehr als 20 Jahren als Lehrer unterrichtete. "Das ist quasi mein Lebensprojekt, ich habe die Erfahrungen aus den Unterrichtsstunden gesammelt und dort verarbeitet." Stückchen für Stückchen entstand sein Werk, bis Guggomos im Juni 2021 im Leu-Verlag einen Partner fand. Begleitend gibt es eine Übungs-CD, aber auch einen Youtube-Kanal mit vertiefenden Videos zu bestimmten Themen. Am Ende jedes Kapitels warten Übungsaufgaben und Anleitungen für die Leser.

"Vocal Total " beantwortet nicht nur Fragen rund um die Stimme

In "Vocal Total" erklärt Guggomos nicht nur, mit welchen Übungen man am besten die Stimme trainiert, sondern gibt ebenfalls Einblick in die theoretischen Grundlagen der Harmonik und Rhythmik. Die meist recht kurz gehaltenen Texte wechseln sich mit anschaulichen Notenbeispielen ab, Wichtiges ist gut erkennbar hervorgehoben. Die Kapitel sind übersichtlich strukturiert und ermöglichen zwischen Absätzen und Kapiteln hin- und herzuspringen.

Als Bandcoach ist der Musiklehrer oft mit Ängsten und Fragen seiner Schülerinnen und Schülern konfrontiert. Daher gibt er Tipps für Bereiche, die für ein Gesangsbuch zunächst ungewöhnlich anmuten, das Werk aber schön ergänzen: Wie probt man eigentlich effektiv mit einer Band? Wie geht man mit dem Lampenfieber vor einem Auftritt um und was macht eine gute Performance aus?

Singen ist nicht nur Stimmtraining sondern auch Rhythmik und Körpergefühl

"Wichtig war mir vor allem der effektive Aufbau des Buchs", sagt Guggomos. Es soll ein Bewusstsein schaffen, dass zum Singen eben mehr als nur der Ton gehört. Der Körper ist ein Instrument und jedes Instrument will gepflegt werden. In "Vocal Total" betrachtet der Musiker den Körper als Einheit mit dem Geist. Als Beispiel nennt der 53-Jährige Nackenverspannungen. Diese ziehen dem Gesangslehrer zufolge in Richtung der Stimmbänder und belegen die Stimme. Entspannung, Körperbewusstsein und Freude am Gesang sind für den Musiker wichtige Komponenten für effektives Training.

Körperliche Fitness empfiehlt er ebenfalls, genauso wie Warm-up-Übungen mit Körper und Stimme vor dem Singen. Etwa zehn bis fünfzehn Minuten sollten Sängerinnen und Sänger am Tag für ihre Aufwärmübungen aufwenden. "Deswegen habe ich dem Buch den Untertitel 'Ein Workout für Sänger und singende Musiker' gegeben", sagt Guggomos. Gesang sei mit Arbeit verbunden: "Da hilft das größte Talent nicht, wer nicht regelmäßig übt, kann nicht besser werden."

Info: "Vocal Total – Das Instrument Stimme. Ein Workout für Sänger und singende Musiker", 176 Seiten, ist im Leu-Verlag erschienen. Am Donnerstag, 10. November, um 19 Uhr stellt Gary Guggomos sein Buch "Vocal Total" in der Music World Augsburg vor. Der Eintritt ist frei.