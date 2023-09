Kandidaten im Porträt: Sie treten für Augsburg bei der Landtagswahl an

Für die Landtagswahl wird Augsburg in zwei Stimmkreise aufgeteilt - Ost und West. Wir stellen die Direktkandidaten vor, deren Parteien bereits im Landtag vertreten sind.

Der Landtagswahlkampf geht auch in Augsburg mit in den Endspurt - und 190.000 Bürgerinnen und Bürger sind in der Stadt zur Wahl aufgerufen. Wir stellen hier die Direktkandidaten und -kandidatinnen der aktuell im Landtag vertretenen Parteien für die beiden Stimmkreise Augsburg-Ost und Augsburg-West vor.

Hintergrund: Das Augsburger Stadtgebiet ist in zwei Stimmkreise aufgeteilt. Der Osten umfasst die Innenstadt und was östlich davon liegt, der Westen die westlichen Stadtteile sowie die Städte Neusäß und Gersthofen. Jeder Stimmkreis darf einen direkt gewählten Kandidaten in den Landtag schicken. Dazu nutzen die Wähler ihre Erststimme. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es - wenn man sich vergangene Ergebnisse und Landesprognosen anschaut - auf die beiden CSU-Kandidaten hinauslaufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Allerdings werden es voraussichtlich auch mehrere Augsburger Kandidaten und Kandidatinnen anderer Parteien schaffen, in den Landtag einzuziehen - in der auslaufenden Periode kamen Augsburger Abgeordnete von Grünen, SPD und AfD über die Liste in den Landtag. Mit der Zweitstimme suchen sich die Wähler einen Kandidaten oder eine Kandidatin auf einer Liste aus, die jede Partei mit schwäbischen Kandidaten bestückt hat.

Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Augsburg-Ost im Porträt

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten des Stimmkreises Augsburg-Ost stellen wir hier in Porträts vor. Um mehr über die einzelnen Personen zu erfahren, klicken Sie einfach auf deren Namen:

Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Augsburg-West im Porträt

Ebenfalls sechs Kandidatinnen und Kandidaten stellen wir aus dem Stimmkreis Augsburg-West vor. Um mehr über die einzelnen Personen zu erfahren, klicken Sie einfach auf deren Namen:

Die Landtagswahl-Kandidaten der kleineren Parteien stellen wir in diesem Artikel vor.