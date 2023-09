Augsburger Läuferin Katharina Rittel überzeugt beim Berlin-Marathon

Die Augsburger Viktoria-Athletin Katharina Rittel läuft mit 2:49 Stunden ihre Bestzeit auf den 42,195 Kilometern in Berlin. Einen Vereinskollegen bremsen Magenprobleme.

Die besten Augsburger des Berlin-Marathons heißen Richard Mayr und Katharina Rittel, beide von der TG Viktoria. Rittel rannte 46 Sekunden schneller als im Vorjahr an gleicher Stelle. So schraubte sie ihre persönliche Bestzeit auf 2:49:06 Stunden. Aus Bayerisch-Schwaben waren bislang nur drei Frauen flotter auf den legendären 42,195 Kilometern unterwegs als Rittel. Die 31-jährige Königsbrunnerin platzierte sich als 95. Frau und 13. Deutsche bei diesem 49. Berlin-Marathon mit rund 48.000 Läuferinnen und Läufern aus 156 Nationen. In der deutschen Jahresbestenliste 2023 rangiert Katharina Rittel nun auf dem 16. Platz. "Wieder ein magisches Berliner Rennen, bei dem ich alles gegeben habe", resümiert die Mittelschullehrerin. "Meine diesjährige Laufsaison werde ich erst mit der Viktoria-Winterlaufserie abschließen", ergänzt sie.

Teilnehmer zeigen sich von den Wettkampfbedingungen beim Berlin-Marathon begeistert

Ihr Vereinskollege Richard Mayr kam nach 2:45:08 Stunden als 1059. Mann und 164. Deutscher ins Ziel am Brandenburger Tor. "Keine Bestzeit, aber ein tolles Rennen und super happy", berichtet der 48-Jährige. Der Leitende Kulturredakteur bei der Augsburger Allgemeinen lief seine persönliche Bestzeit von 2:43:46 Stunden bereits im Frühjahr beim Hamburg-Marathon. "Heute haben mich Magenprobleme auf den letzten fünf Kilometern gebremst", berichtet Richard Mayr.

Er und Katharina Rittel waren wieder von den perfekten Berliner Wettkampfbedingungen begeistert. Diese ermöglichten einen Weltrekord der Frauen und einen deutschen Rekord der Männer, wie bereits berichtet. Seine Kondition stellte auch Frank Bregulla unter Beweis. Der 64-jährige Vizepräsident des Post SV Augsburg finishte nach 5:06:41 Stunden und ließ noch 11.650 Teilnehmende hinter sich.

