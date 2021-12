Katharina Rittel überzeugt beim Weihnachtslauf

Das Rennen gewinnen jedoch eine Aichacherin und ein Augsburger Top-Triathlet. Auch die Gesamtwertung ist entschieden.

Mit dem Weihnachtslauf im Wellenburger Wald endete traditionell die 44. AOK-Winterlaufserie. Ein ehemaliger Athlet vom Veranstalter TG Viktoria Augsburg und eine Viktoria-Langstrecklerin drückten diesem Abschlussrennen ihren Stempel auf. Florian Beck, nun im Trikot des oberfränkischen SV Bergdorf-Höhn, triumphierte nach 31:49 Minuten für die hügeligen 9,3 Kilometer. Katharina Rittel, bekannt unter ihrem Mädchennamen Katharina Engelhardt, absolvierte als schnellste Frau die 6,2 Kilometer in 24:47 Minuten. „Einen so großen Vorsprung von einer Minute hatte ich nicht erwartet“, freute sich die 29-jährige Bobingerin im Dienst der TG Viktoria. Sie möchte im kommenden Jahr beim Berlin-Marathon die Drei-Stunden-Marke knacken.

Die beiden Weihnachtslauf-Tagessieger gewannen allerdings nicht die Serienwertung. Diese begehrten Pokale gingen an den Augsburger Top-Triathleten Tom Hohenadl vom RSC Kempten und Hannah Sassnink vom LC Aichach. Nur ganz knapp unterlag Carolin Bayer von der TG Viktoria bei der Serienwertung. „Mein derzeitiges Training mit dem Babyjogger ist nicht so effektiv“, erklärte die 35-jährige Königsbrunnerin.

Den Weihnachtslauf absolvierte Florian Beck als Schnellster.

Beim Nachwuchsrennen über 3,1 Kilometer gewannen Maximilian Tauber von der SpVgg Auerbach/Streitheim in 12:08 Minuten und Lina Hartung von der LG Augsburg in 14:07 Minuten. 148 Ausdauersportler waren bei diesem Finale der AOK-Winterlaufserie angetreten, vorwiegend der harte Kern der Laufbewegung.

Wegen 2G-plus: Viktoria-Crosslauf muss kurzfristig abgesagt werden

Die normalerweise vierteilige Serie stand heuer im Zeichen der Pandemie. Bei den ersten beiden Winterläufen galten noch die gewohnten Corona-Regeln für Outdoor-Sportveranstaltungen, wie die Kontaktdatenerfassung. Aber vor dem dritten Rennen trat dann die 2G-plus-Regelung für Outdoor-Veranstaltungen in Kraft. Dies zwang die Veranstalter von der TG Viktoria zur kurzfristigen Absage ihres Viktoria-Crosslaufs.

Fünf Tage vor dem Weihnachtslauf wurde dann für Outdoor-Veranstaltungen die 2G-Regelung ohne ergänzende Tests beschlossen. Erneut musste das Organisationskonzept angepasst werden. „Als Laufveranstalter kann man derzeit einen Juristen im Helferstab gebrauchen“, meint Susanne Moser, die routinierte Viktoria-Veranstaltungsleiterin. Die Auslegung der Bestimmungen für ein Rennen im Gelände sei schwierig und die angedrohten Bußgelder würden die Vereinskasse sprengen.

Beim diesjährigen Weihnachtslauf wünschten sich die Leichtathleten der Region bereits ein gutes neues Jahr. Das gewohnte Treffen am letzten Tag des Jahres muss entfallen, denn der 54. Gersthofer Silvesterlauf wird virtuell ausgetragen. Das heißt, dass allein oder in einer kleinen Gruppe eine beliebige 10-Kilometer-Strecke zu absolvieren ist. Der Leistungsnachweis erfolgt dann durch eine Tracking-App. „Wir von der TG Viktoria wollen auf jeden Fall auch 2022 reale Wettkämpfe anbieten“, betont Susanne Moser. Die beiden Straßenläufe durch den Siebentischwald im Frühjahr und die 45. AOK-Winterlaufserie in den Westlichen Wäldern wurden bereits terminiert. Darüber hinaus ist zum 125-jährigen Vereinsjubiläum im Herbst ein Rennen auf dem Max-Gutmann-Laufpfad geplant.

44. Weihnachtslauf Männer (9,3 km) 1. Beck (SV Bergdorf) 31:49 Minuten, 2. Ritter (FC Ebershausen) 32:20, 3. Varillon (LG München) 33:00 ... 6. Lukas Stahl (TG Viktoria) 34:28,

Frauen (6,2 km) 1. Rittel (TG Viktoria) 24:47 Minuten, 2. Sassnink (LC Aichach) 25:47, 3. Bayer (TG Viktoria) 25:55

44. AOK-Winterlaufserie Männer-Serienwertung 1. Tom Hohenadl (13 Pkt.), 2. Lukas Stahl (20 Pkt.), 3. Florian Kerber (21 Pkt.).

Frauen-Serienwertung 1. Hannah Sassnink (6 Pkt.), 2. Carolin Bayer (6 Pkt.), 3. Katharina Rittel (7 Pkt.)