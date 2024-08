Leben mit Alzheimer: Hier gibt es Hilfe in Augsburg

Rund 5500 Personen in Augsburg leben laut Statistik mit Alzheimer. In der häuslichen Betreuung sind laut Statistik durchschnittlich bis zu zwei Personen engagiert. Macht somit 15.000 Betroffene - fünf Prozent der Augsburger Bevölkerung. Eine Selbsthilfeorganisation unterstützt diese Menschen seit 15 Jahren. Ein kleines Jubiläum. Jörg Fröhlich, 59, und Herbert Koch, 72, sind Vertreter der Alzheimer Gesellschaft Augsburg. „Demenz ist in der Gesellschaft im Bewusstsein angekommen“, sagt Vorsitzender Fröhlich, der im Jahr 2009 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins zählte. Der Umgang mit Alzheimer sei eine große gesellschaftliche Aufgabe, deren Bedeutung in den nächsten Jahre weiter wachsen werde. Aufklärung sei daher wichtig.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jörg Fröhlich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis