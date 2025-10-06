120 Jahre Trachtenverein - 100 Jahre Trachtenkapelle

Im Rahmen des Jubiläumsjahres des Trachtenvereins und der Trachtenkapelle Lechhausen fand ein Bayerischer Hoigarten statt. Diese Veranstaltung zog zahlreiche Besucher an und bot ihnen die Möglichkeit, nicht nur den Darbietungen der aktiven und der Jugendgruppe zu genießen, sondern auch selbst das Tanzbein zu schwingen. Die spielfreudige Trachtenkapelle begeisterte mit echter böhmisch-bayerischer Blasmusik und sorgte für eine ausgelassene, festliche Atmosphäre. Wie es bei einem Hoigarten Tradition ist, durften auch die Aufführungen der Besucher nicht fehlen. Die Teilnehmer waren eingeladen, ihr Können zu zeigen, was zu vielen fröhlichen Momenten und herzlichen Begegnungen führte. Sehr gefreut hat uns der Besuch des „Auerbergler Holzklang“, der nicht nur zur Adventszeit, sondern auch das ganze Jahr über mit seiner Musik begeistert.

Icon vergrößern Jung und alt gemeinsam. Foto: Ulrike Riedl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jung und alt gemeinsam. Foto: Ulrike Riedl

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Besuch des Trachtenverbandes Thüringen. Auf dem Weg zum Wiesnumzug 2025 legten sie in Augsburg einen Zwischenstopp ein. Die Thüringer waren begeistert von der Stadtführung sowie von den vielseitigen Einlagen und dem herzlichen Empfang im Rahmen unseres Hoigarten. Der Austausch und die Begegnungen zwischen den Trachtengruppen bereicherten das Event und stärkten die kameradschaftlichen Bande über die Landesgrenzen hinaus. Während die letzten Vorbereitungen für unseren großen Jubiläumsheimatabend am 17. Oktober 2025 im Festzelt der Lechhauser Kirchweih auf Hochtouren laufen, möchten wir alle Mitglieder, Freunde und Trachtenliebhaber herzlich einladen! Der Eintritt zu diesem besonderen Ereignis ist frei, und wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, die mit uns feiern und die Tradition der bayerischen Trachtenkultur hochhalten möchten.

Markiert euch das Datum im Kalender und macht euch bereit für einen unvergesslichen Abend voller Musik, Tanz und Gemeinschaft. Wir freuen uns auf Euer Kommen und darauf, gemeinsam in die bayerische Tradition einzutauchen! Feiert mit uns.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!