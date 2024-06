50-Jähriger ist erneut ohne Führerschein unterwegs

Ein 50-Jähriger Augsburger macht sich offenbar nichts aus dem Besitz eines Führerscheins. Er ist regelmäßig auch ohne unterwegs. Jetzt ist er erneut erwischt worden.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in der Meraner Straße in Lechhausen von der Polizei gestoppt worden. Einen Führerschein konnte er bei der Kontrolle nicht vorweisen. Wie sich herausstellte, wurde er bereits mehrfach ohne Fahrerlaubnis erwischt.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 50-Jährigen dem Pressebericht nach gegen 20.30 Uhr in der Meraner Straße. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann und offenbar schon mehrfach ohne Führerschein unterwegs war. Der 50-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten dennoch sehr uneinsichtig. Ihm wurde der Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt unterbunden. (AZ)