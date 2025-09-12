Icon Menü
Lechhausen: 50-Jähriger mit über zwei Promille am Steuer gestoppt

Augsburg

Mit über zwei Promille am Steuer: Polizei stoppt 50-Jährigen in Lechhausen

Frühmorgens stoppt die Polizei in Lechhausen einen 50-Jährigen mit über zwei Promille am Steuer. Jetzt ermittelt sie wegen Trunkenheit im Verkehr.
Von Laura Marie Schönherr
    • |
    • |
    • |
    Polizeikontrolle in Lechhausen: Ein 50-jähriger Autofahrer war mit über zwei Promille unterwegs.
    Polizeikontrolle in Lechhausen: Ein 50-jähriger Autofahrer war mit über zwei Promille unterwegs. Foto: Carsten Rehder/dpa (Symbolbild)

    In Lechhausen hat am Donnerstagmorgen eine Polizeistreife in der Hans-Böckler-Straße einen 50-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der erheblich alkoholisiert war. Gegen 7 Uhr hielten die Beamten den Wagen an und bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch.

    Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte über zwei Promille. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutentnahme an, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und unterband die Weiterfahrt. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (sml)

