Mit über zwei Promille am Steuer: Polizei stoppt 50-Jährigen in Lechhausen

In Lechhausen hat am Donnerstagmorgen eine Polizeistreife in der Hans-Böckler-Straße einen 50-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der erheblich alkoholisiert war. Gegen 7 Uhr hielten die Beamten den Wagen an und bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte über zwei Promille. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutentnahme an, stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und unterband die Weiterfahrt. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (sml)