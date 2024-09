Aufmerksame Passantin verhindert Fahrraddiebstahl

In Lechhausen hat am Samstag eine Passantin offenbar den Diebstahl eines E-Bikes verhindert. Sie hatte gegen 22 Uhr im Bereich des Marienplatzes einen Mann angesprochen, der ein abgesperrtes E-Bike schob. Wie die Polizei berichtet, legte der Unbekannte das Rad daraufhin ab und ging weg. Die Polizei übergab das E-Bike schließlich wieder an den Eigentümer.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70m groß, trägt einen schwarzen Vollbart und war mit einer grauen Wollmütze und einer schwarzen Bomberjacke gekleidet. Er spricht mit ausländischem Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2310.