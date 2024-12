Die Hofpfisterei in Lechhausen schließt

Die Filiale der Bäckerei Hofpfisterei in Lechhausen am Schlösse wird geschlossen. Wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt, ist Samstag, 7. Dezember, der letzte Verkaufstag. Für die Schließung gebe es im Wesentlichen zwei Gründe, heißt es vom Unternehmen. „Einerseits hatten wir es aufgrund der baulichen Situation immer wieder mit Wasserschäden in der Filialen zu tun, wie auch zuletzt, wo die Filiale dann für die Renovierungs- und Aufräumarbeiten geschlossen werden musste. Andererseits sind es auch wirtschaftliche Gründe, die uns dazu bewogen haben, die Filiale an diesem Standort zu schließen“, so ein Sprecher der Hofpfisterei.

Derzeit ist das Unternehmen auf der Suche nach einem alternativen Standort in Lechhausen. Es habe auch schon ein Ladenlokal gegeben - aufgrund laufender Gespräche wolle man aber noch nichts Näheres dazu sagen, so der Sprecher. Die Hofpfisterei hat weitere Filialen auf dem Stadtmarkt Augsburg und in der Philippine-Welser-Straße.