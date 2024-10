In Handarbeit wird der Körnerteppich für das Erntedankfest gestaltet

Wieder haben die Frauen der Gemeinde St. Pankratius in Lechhausen zu Erntedank einen großflächigen Körnerteppich angefertigt. Dieses Mal zeigt das Bild die Szene, wie Moses im Bastkörbchen am Nil ausgesetzt und von der Tochter des Pharao gefunden und gerettet wird. Dieses Bild ist in seiner Darstellung bekannt und kindgerecht und wird vor allem auch die Kindergartenkinder und Grundschüler ansprechen, die gerne gruppenweise zu Besuch in die Kirche kommen, so erklärt Uschi Baur vom Körnerteppich-Team.

Das 160 x 160 Zentimeter große Motiv wurde zuerst zu Hause bei Baurs mittels eines Beamers auf die Holzgrundplatte projiziert und vorgezeichnet. Dann arbeiteten Nori Scherbauer, Aferdita Daka, Uschi Baur, Isabella Berger und Barbara Hofecker die feinen Details aus und klebten sie auf die Grundplatte. Sie verwendeten Materialien wie Buchweizen, mit Malerkreide gefärbten Gries, Milchreis, Senfkörner, Federn, zerstoßene Eierschalen, Mohn, Linsen und Tee. Nicht mehr aktiv arbeitet altersbedingt Marga Krämer mit, sie sammelt immer noch das ganze Jahr Silberblatt-Pflanzenblätter aus ihrem Garten, um die Herstellung des Körnerteppichs zu unterstützen. Kulinarisch unterstützt werden die Körnerteppich-Damen von Therese Bogers legendären Haferplätzchen, die sie den fleißigen Kunsthandwerkerinnen immer noch zum Dank backt. An Erntedank können Besucher den enthüllten Körnerteppich am Seitenaltar in St. Pankratius dann bewundern.