Die Kirchweih in Lechhausen beginnt mit einem Missgeschick

Bis es das traditionelle Freibier gab, dauerte es eine Weile. Der Fassanstich im Bierzelt auf der Lechhauser Kirchweih wurde für Oberbürgermeisterin Eva Weber am Samstag zu einer Geduldsprobe - denn der Zapfhahn wollte und wollte nicht sitzen. Stattdessen gab es erst einmal eine kleine Bierüberschwemmung und erst das Eingreifen von Riegele-Braumeister Frank Müller brachte das Bier dann zum Laufen.

Das Publikum im gut gefüllten Lechhauser Bierzelt nahm es mit Humor und freute sich dann umso mehr über die erste Maß Festbier. Mit dem traditionellen Festumzug und dem Fassanstich im Festzelt wurde am Samstag die Lechhauser Kirchweih eröffnet. Bis zum 29. Oktober können die Lechhauser und Besucher auf dem Festareal zwischen Klaus- und Brunnenstraße feiern. Am Sonntagnachmittag fand zudem der Marktsonntag statt, der wieder tausende Besucher anzog.

Icon vergrößern Am Marktsonntag strömten die Besucher am Nachmittag nach Lechhausen, um das Programm zu genießen. Anders als im vergangenen Jahr fuhr die Straßenbahn heuer wieder durch die Festzone. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Marktsonntag strömten die Besucher am Nachmittag nach Lechhausen, um das Programm zu genießen. Anders als im vergangenen Jahr fuhr die Straßenbahn heuer wieder durch die Festzone. Foto: Peter Fastl

Das Problem mit dem Bierfass hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber übrigens nicht zum ersten Mal. Beim Gögginger Frühlingsfest im vergangenen Jahr passierte ihr das gleiche Malheur - beide Male war ein verkanteter Dichtungsring im Fass der Übeltäter. „Beim ersten Schlag hat sich der Ring verschoben und danach hatte sie keine Chance mehr, den Zapfhahn ins Fass zu bekommen“, sagt Braumeister Müller. Nachdem er den Ring wieder richtig eingesetzt hatte, saß der Hahn auch dieses Mal mit zwei kräftigen Schlägen.

Icon vergrößern Der traditionelle Umzug durch den Stadtteil endete auf dem Festgelände. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der traditionelle Umzug durch den Stadtteil endete auf dem Festgelände. Foto: Peter Fastl

Der Festumzug war gut besucht. 560 Teilnehmerinnen und Teilnehmer marschierten in diesem Jahr durch den Stadteil. Der von der Arbeitsgemeinschaft der Lechhauser Vereine und Organisationen (Arge) organisierte Umzug führte vom Marienplatz über die Stätzlinger-, Blücher- und Brunnenstraße bis zum Festzelt an der Klausstraße. Der Umzug wurde von der Polizei gut abgesichert - die Zufahrtstraßen entlang der Route waren abgesperrt.

Es sind die vielen Lechhauser Vereine und Organistionen, die den Umzug jedes Jahr zu etwas besonderem machen, war immer wieder von den Teilnehmern zu hören. Sportvereine, Trachtengruppen, Kindergärten, Parteien, Schützen und natürlich die Lechauser Musikgruppen und Kapellen liefen gemeinsam in einem langen Zug durch die Straßen. „Der ganze Stadtteil ist auf den Beinen“, freute sich Rudolf Babineck vom Blasorchester Lechhausen, das nicht nur auf dem Umzug spielte, sondern auch den Auftakt der Festzelt-Musik bestritt. „Für uns ist das ein langes stressiges Wochenende - aber es ist ein schöner Stress“, so Tuba-Spieler Babineck. „Auf dem Umzug spielen wir Marschmusik, im Bierzelt dann ein gemischtes Programm“, ergänzte Orchesterleiterin Lea Csasar.

„Man merkt, dass wir auf der richtigen Seite des Lechs sind“

„Ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Verein tätig und genieße die Kirchweih jedes Jahr“, sagte Franz Würmser von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen (AG), die die Kirchweih organisiert. „Man merkt, dass wir auf der richtigen Seite des Lechs sind - es ist ein bayerisches Fest und kein schwäbisches - das gefällt mir.“ Vor allem die Blasmusik hat es dem Lechhauser angetan, wie er berichtet. „In Lechhausen braucht man die Vereine nicht lange bitten - alle sind in die Kirchweih eingebunden“, so der frühere Stadtrat Klaus-Dieter Huber (CSU). Vielleicht liege es auch daran, dass es das letzte Volksfest im Jahr ist, dass die Kirchweih so gut angenommen wird. „In Lechhausen rührt sich jedenfalls etwas.“

Auch vor dem Bierzelt rührte sich etwas - in diesem Fall in Form der Böllerschützen des TSG Lechhausen. Nach einem Jahr Pause ließen sie es in diesem Jahr wieder richtig krachen - von den Wänden der umliegenden Häusern zurückgeworfen knallten die Salutschüsse derart laut, dass es vielen Gästen minutenlang in den Ohren klingelte, was nicht alle begeisterte. Vor allem bei den gerade in Bierzelt strömenden Musikern sah man einige verärgerte Gesichter.

Brauerei Riegele erstmals beim Fest in Lechhausen dabei

Im Zelt war es dann wieder harmonisch. Oberbürgermeisterin Weber betonte, wie wichtig ein Fest wie die Kirchweih für die Identität eines Stadtteils sei. „Genießt die Kirchweih und Lechhausen, und feiert!“, rief sie den Gästen im Festzelt zu. Die ließen sich das nicht zweimal sagen. Zur Musik des Blasorchesters Lechhausen tanzten die Mitglieder des Trachtenvereins Lechhausen, der am Vortag sein 150. Jubiläum gefeiert hatte. „Ich freue mich auf ein schönes, ausgelassenes und friedliches Fest“, sagte Festwirtin Kati Duduchava-Wagner, die das Zelt in Lechhausen zum zweiten Mal führt.

Icon vergrößern im Bierzelt herrschte gute Laune und ausgelassene Stimmung. Foto: Peter Fastl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen im Bierzelt herrschte gute Laune und ausgelassene Stimmung. Foto: Peter Fastl

Zum ersten Mal mit dabei ist die Augsburger Brauerei Riegele. „Für uns ist es natürlich eine große Ehre, hier dabeisein zu dürfen“, sagte Brauerei-Seniorchef Sebastian Priller. „Auf ein Augsburger Fest gehört auch eine Augsburger Brauerei - ich habe die Hoffnung, dass das nicht das letzte Volksfest ist, auf dem es künftig unser Bier geben wird“, so der Brauereichef.