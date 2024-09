Marktsonntag und Kirchweih: Lechhausen erzeugt Aufbruchstimmung

Es gibt viele Wege, die nach Lechhausen führen. Aus Sicht der Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft Lechhausen und der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) lohnt das Ziel Lechhausen immer. Und noch ein bisschen mehr ab Mitte Oktober. Ab diesem Zeitpunkt findet die Lechhauser Kirchweih statt. Erstmals geht eine Festwirtin an den Start. Die Kirchweih dauert von Samstag, 19. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober. Zehntausende Besucher werden am traditionellen Marktsonntag erwartet. Er läuft am 20. Oktober. An diesem Tag haben Geschäfte im Ortskern von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das Geschehen konzentriert sich auf die Neuburger Straße von Ulrichsbrücke bis Schlössle. Der Marktsonntag feiert Jubiläum. Es ist die 30. Auflage.

Icon Vergrößern Der Trachtenverein Lechhausen trat beim zurückliegenden Marktsonntag auf. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Der Trachtenverein Lechhausen trat beim zurückliegenden Marktsonntag auf. Foto: Klaus Rainer Krieger

Für die Ausrichtung des Marktsonntags zeigt sich die Aktionsgemeinschaft zuständig. Da der Marktsonntag in Oberhausen wegen der Baustelle in der Ulmer Straße ersatzlos gestrichen wurde, bleibt es nun bei einem einzigen Marktsonntag in Augsburg. Auch dies freut die Macher im Stadtteil. Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, sagt: „Unser Lechhauser Marktsonntag hat sich über die Jahre zur größten vergleichbaren Veranstaltung im Raum Augsburg entwickelt.“ Man habe bereits bis zu 40.000 Besucher begrüßt. Für Betriebe sei die Veranstaltung der ideale Termin, um sich zu präsentieren. „Wir können interessierten Firmenchefs einen attraktiven Standort innerhalb der Aktionsflächen anbieten“, sagt Fischer.

Marktsonntag in Lechhausen mit großem Bühnenprogramm

Geplant sind für 20. Oktober einige Aktionen am Marktsonntag: Das Bühnenprogramm findet am Stadtplatz statt, der Automarkt ist in der Widderstraße. Aktionen von Firmen, Geschäften, Vereinen und Organisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen, der Wasserwacht, des Technischen Hilfswerks (THW) und anderen sollen die Gäste anziehen. Geplant ist unter anderem eine Oldtimerschau mit 15 Fahrzeugen.

Organisiert wird der Marktsonntag von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Der Verein ist seit dem Jahr 1985 im Stadtteil aktiv. Man möchte Lechhausen als attraktiven Gewerbestandort präsentieren, heißt es. Peter Fischer ist der engagierte Vorsitzende, sein Stellvertreter Walter Wölfle unterstützt ihn seit vielen Jahren.

Icon Vergrößern Ketevan Duduchava-Wagner ist die Festwirtin auf der Kirchweih. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Ketevan Duduchava-Wagner ist die Festwirtin auf der Kirchweih. Foto: Michael Hochgemuth

Die Aktionsgemeinschaft war in diesem Jahr auch wieder tatkräftig daran beteiligt, die Weichen für die Kirchweih in Lechhausen zu stellen. Die Suche nach einem neuen Festwirt gestaltete sich schwierig, weil die Wirtsleute aus dem Vorjahr nicht mehr zur Verfügung standen. Im Zusammenspiel mit der Arge Lechhausen wurden die Kontakte geknüpft, sagt Fischer. Mit Erfolg. Ketevan Duduchava-Wagner steigt als neue Festwirtin ein. Die Gastronomin ist im Stadtteil bekannt, sie führt seit neun Jahren das Gasthaus „Zum Schober“.

Kirchweih in Lechhausen mit Festumzug

Eröffnet wird die Kirchweih am Samstag, 19. Oktober, mit dem traditionellen Festumzug. Die Teilnehmer ziehen ins Bierzelt in der Klausstraße. Zur Kirchweih gehört ferner ein Vergnügungspark mit Imbissständen und Fahrgeschäften. Anita Diebold vom gleichnamigen Autoscooter setzt auf die Kirchweih. Sie habe die Diskussionen um das Bierzelt und den Festwirt mitbekommen, sagt die Schaustellerin: „Aus meiner Sicht ist es unverzichtbar, dass die Kirchweih ein Bierzelt benötigt.“

Am Tag des Marktsonntags hat sich Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Er spricht bei einem politischen Frühschoppen der CSU im Bierzelt. Der genaue Termin ist noch nicht festgelegt. Vor Kurzem war Söder zu Gast beim Augsburger Herbstplärrer.