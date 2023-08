Mann mit Schreckschusswaffe bedroht zwei Kontrahenten

Gleich mehrere Polizeistreifen rückten am Mittwoch zu einem Streit nach Lechhausen aus.

Weil sich ein 57-Jähriger und zwei 23 und 29 Jahre alte Männern in der Ostrachstraße in Lechhausen in die Haare bekamen, musste am Mittwochvormittag die Polizei anrücken. Nachdem der Polizei mitgeteilt worden war einer der Beteiligten trage eine Waffe bei sich, waren gleich mehrere Streifen im Einsatz. Wie sich vor Ort herausstellte, kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den Männern. Es folgten gegenseitige Beleidigungen und Bedrohungen. Dabei hatte der 57-Jährige offenbar eine Schreckschusswaffe im Hosenbund. Bedroht wurde mit dieser ersten Erkenntnissen zufolge jedoch niemand. Die Schreckschusswaffe stellten die Beamten sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen Bedrohung und Beleidigung.