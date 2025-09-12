44-Jähriger unter Drogeneinfluss gestoppt – 32-Jähriger stört Kontrolle

Am Donnerstag hat die Polizei gegen 12 Uhr in der Lechhauser Straße in Lechhausen einen 44-jährigen Motorradfahrer kontrolliert. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden.

Während der Kontrolle kam ein zunächst unbeteiligter 32-Jähriger hinzu und störte die polizeilichen Maßnahmen. Er verhielt sich aggressiv und folgte den Anweisungen der Beamten nicht. Da er sich nicht beruhigte, fesselten die Einsatzkräfte den Mann bis zum Ende der Kontrolle. Anschließend wurde er vor Ort entlassen. Gegen den 44-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen eines Verkehrsdelikts. (sml)