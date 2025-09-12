Icon Menü
Lechhausen: Polizei stoppt 44-Jährigen unter Drogeneinfluss

Augsburg

44-Jähriger unter Drogeneinfluss gestoppt – 32-Jähriger stört Kontrolle

Polizei stoppt in Lechhausen einen 44-jährigen Motorradfahrer unter Drogeneinfluss. Ein 32-Jähriger mischt sich ein und wird vorübergehend gefesselt.
Von Laura Marie Schönherr
    • |
    • |
    • |
    Polizeikontrolle in Lechhausen: Ein 44-jähriger Motorradfahrer stand unter Drogeneinfluss, ein 32-Jähriger störte den Einsatz.
    Polizeikontrolle in Lechhausen: Ein 44-jähriger Motorradfahrer stand unter Drogeneinfluss, ein 32-Jähriger störte den Einsatz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag hat die Polizei gegen 12 Uhr in der Lechhauser Straße in Lechhausen einen 44-jährigen Motorradfahrer kontrolliert. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden.

    Während der Kontrolle kam ein zunächst unbeteiligter 32-Jähriger hinzu und störte die polizeilichen Maßnahmen. Er verhielt sich aggressiv und folgte den Anweisungen der Beamten nicht. Da er sich nicht beruhigte, fesselten die Einsatzkräfte den Mann bis zum Ende der Kontrolle. Anschließend wurde er vor Ort entlassen. Gegen den 44-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen eines Verkehrsdelikts. (sml)

