Treu dem guten alten Brauch – Festlicher Jahresgottesdienst im Jubiläumsjahr

Ganz im Sinne des Vereinsleitspruchs „Treu dem guten alten Brauch“ versammelten sich am ersten Oktoberwochenende die Mitglieder des Trachtenvereins Lechhausen sowie der Trachtenkapelle Lechhausen zum traditionellen Jahresgottesdienst. Die Messe diente dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Vereins und wurde von Pater Eli von St. Pankratius zelebriert. In seiner Predigt spannte Pater Eli einen weiten Bogen: Er dankte nicht nur für die Gaben der Erde und den Erntesegen, sondern hob besonders die Bedeutung von Gemeinschaft, Überlieferung und gelebter Tradition hervor. Seine Worte klangen durchdrungen von Dankbarkeit, aber auch dem Bewusstsein um die Verantwortung, das kulturelle Erbe lebendig zu halten.

Zu Beginn des Gottesdienstes bat Ulrike Riedl um den Segen für das neue Trauerband, das von den Vereinsmitgliedern gestiftet wurde. Das Band symbolisiert die tiefe Verbundenheit der heutigen Trachtler mit ihren verstorbenen Vorfahren – ein sichtbares Zeichen des ehrenden Gedenkens und der generationenübergreifenden Zusammengehörigkeit.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Trachtenkapelle Lechhausen würdevoll umrahmt und verlieh der Feier eine feierliche Atmosphäre.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand die Generalversammlung des Vereins statt. Zentrales Thema war die Vorbereitung des großen Jubiläumsheimatabends am 17. Oktober 2025, der im Festzelt der Lechhauser Kirchweih gefeiert wird. Der Vorstand informierte über den aktuellen Planungsstand, letzte Aufgaben wurden verteilt und die weiteren Schritte abgestimmt. Mit dieser Veranstaltung unterstreicht der Verein eindrucksvoll, wie eng er Erinnerung, Zusammenhalt und Ausblick miteinander verknüpft. Die Segnung des Trauerbandes, das ehrende Gedenken und die Vorfreude auf das bevorstehende Jubiläum zeigen: Der Trachtenverein Lechhausen lebt seine Werte – in Respekt vor der Vergangenheit, in Freude am gemeinsamen Tun und mit festem Blick in die Zukunft.

