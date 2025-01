Was macht ein Bagger im Freibad Lechhausen?

Es ist von außen ein ungewöhnlicher Anblick: Baufahrzeuge stehen auf dem Gelände des kleinen Freibads in Lechhausen. Das Wasser ist aus den beiden Becken seit Langem entnommen. In der Winterpause ist dies alles normal. Was aber macht ein Bagger im Bad? Das städtische Bäderamt gibt Auskunft: „Das Freibad in Lechhausen wird an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen.“

Icon Vergrößern An schönen Tagen im Sommer ist das Bad gut besucht. Foto: Ulrich Wagner Icon Schließen Schließen An schönen Tagen im Sommer ist das Bad gut besucht. Foto: Ulrich Wagner

Der Fahrplan sieht vor, dass die Arbeiten bis zur Eröffnung der Freibadsaison abgeschlossen sein werden. Geplanter Saisonstart im Lechhauser Bad ist am 1. Juni. Die städtische Einrichtung erfreut sich bei Menschen, die in der näheren Umgebung wohnen, großer Beliebtheit. Eintritt wird nicht erhoben. Daher ist das Bad für Familien seit jeher ein beliebtes Freizeitziel.

Freibad Lechhausen: Stadt investiert 870.000 Euro

Die Stadt Augsburg nimmt viel Geld in die Hand, um das Bad zu ertüchtigen. Die Erschließungskosten belaufen sich nach Angaben des Bäderamts auf knapp 870.000 Euro. Neben Lechhausen betreibt die Stadt drei weitere Freibäder. Diese sind deutlich größer und zudem attraktiver ausgestattet: Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe. Im Vorjahr kamen 228.000 Besucher in die drei großen Freibäder. Zahlen aus Lechhausen werden nicht erfasst.