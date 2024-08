Kirchweih in Lechhausen bekommt eine Festwirtin

Die Suche nach einem neuen Festwirt für die Kirchweih in Lechhausen zog sich über Wochen hin. Jetzt ist nach Informationen unserer Redaktion die Lösung gefunden: Es gibt eine Festwirtin. Kati Wagner, Wirtin vom Gasthaus „Zum Schober“ steigt ein. Unterstützung erhält sie von der Kühbacher Brauerei. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings weiter aus. Die Stadt Augsburg bestätigt lediglich, dass man sich seit Längerem in Gesprächen befindet.

Lechhauser Kirchweih startet am 19. Oktober

Viel Zeit bleibt nicht mehr: Die Kirchweih startet am Samstag, 19. Oktober. Gefeiert wird zum Auftakt mit einem Umzug. Er führt ins Festzelt. Das Festgelände ist in der Klausstraße in Lechhausen. Zur Kirchweih gehört der Lechhauser Marktsonntag, der am 20. Oktober stattfindet. Peter Fischer von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen sagt: „Unser Marktsonntag hat sich über die Jahre zur größten vergleichbaren Veranstaltung im Raum Augsburg entwickelt. Wir konnten bereits bis zu 40.000 Besucher begrüßen.“

Nicht nur in Lechhausen hatte man in den zurückliegenden Wochen verfolgt, wie sich die Suche nach einem Festwirt entwickelt. Die Wirtsleute vom „Hubertushof“ in der Firnhaberau waren im Vorjahr erstmals angetreten. Dieses Jahr zogen sie zurück, da der Auftritt auf der Kirchweih sich zeitlich nicht mit dem laufenden Gastronomiebetrieb in der Firnhaberau vereinbaren ließ. Ebenfalls nach einem Jahr als Festwirt hatte Gastronom Stefan Bob Meitingen zurückgezogen. Er hatte 2022 einen erfolgreichen Start hingelegt, so die Einschätzung aller Beteiligter. Allerdings konnte sich Meitinger nicht auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg verständigen. Meitinger feiert in diesem Jahr seine Premiere als Festwirt auf der Gersthofer Kirchweih.

Unterstützung bei der Kirchweih kommt von der Brauerei Kühbach

Dass eine Festwirtin für die Kirchweih in Lechhausen gefunden worden ist, hat auch mit der Brauerei Kühbach zu tun. Sie hatte bereits im Vorjahr auf der Kirchweih ausgeschenkt. Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz pflegt enge Verbindungen zu Lechhausen , einige Lokale im Stadtteil beziehen sein Bier.