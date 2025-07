Mann weicht Katze aus und landet im Graben

25.000 Euro Schaden an seinem Fahrzeug hat ein Autofahrer, der in Bergheim einer Katze ausweichen wollte. Der Unfall geschah am Montagvormittag in der Diebelbachstraße, so die Polizei. Gegen 10.40 Uhr wich ein 62-jähriger Autofahrer offenbar einer Katze aus, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Diebelbachstraße kurzzeitig vollständig gesperrt werden. (att)

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Katze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis