Lechhausen gibt Gas für den 30. Marktsonntag

Die Vorfreude steigt bei den Verantwortlichen: Am Sonntag, 20. Oktober, findet der traditionelle Marktsonntag in Lechhausen statt. Das Geschehen konzentriert sich auf die Neuburger Straße von Ulrichsbrücke bis Schlössle. Einige weitere Straßenzüge sind eingebunden in das Programm. Organisiert wird der Marktsonntag, zu dem zehntausende Gäste erwartet werden, von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Für den Vorsitzenden Peter Fischer und seinen Stellvertreter Walter Wölfle ist es in diesem Jahr eine besondere Veranstaltung. Der Marktsonntag feiert das 30-jährige Bestehen. Die Zahl wird auf Plakaten und Bierdeckeln entsprechend gewürdigt. In Anlehnung an das Tempo-30-Straßenschild gibt es ein Schild mit dem Motiv „Lechhauser Marktsonntag, seit 1994.“

Der Marktsonntag ist eingebunden in die Lechhauser Kirchweih

Der Marktsonntag ist eingebunden in die Lechhauser Kirchweih. Das Volksfest in Lechhausen beginnt am Samstag, 19. Oktober. Es dauert bis Sonntag, 27. Oktober. Gastronomin Ketevan Duduchava-Wagner vom Gasthaus „Zum Schober“ tritt erstmals als Festwirtin auf. Der Betrieb auf der Kirchweih läuft montags bis donnerstags von 12 bis 22.30 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 23 Uhr.

Icon Vergrößern Ketevan Duduchava-Wagner ist die Festwirtin auf der Kirchweih. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Ketevan Duduchava-Wagner ist die Festwirtin auf der Kirchweih. Foto: Michael Hochgemuth

Der Zeitplan für den Marktsonntag steht ebenfalls. Das Programm läuft von 12 bis 17 Uhr. Geschäfte, die mitmachen, können in diesem Zeitraum öffnen. Offizieller Beginn ist um 12.15 Uhr mit einer kleinen Feier beim Stadtplatz am Grünen Kranz. Das Blasorchester Lechhausen spielt. Danach gibt es Auftritte von mehreren Vereinen. Es wird fleißig getanzt in Lechhausen. Die Siebenbürgische Tanzgruppe, die Banater Schwaben Tanzgruppe und die Kroatische Tanzgruppe treten unter anderem auf.

Weitere Aktionsstätten sind in der Blücherstraße, Widderstraße und Waterloostraße. Stark engagiert ist die Polizei. Es gibt eine Kinderpolizeiwache, auch die Pferdestaffel ist präsent. Viele Organisationen aus dem Stadtteil sind im Einsatz. Dazu gehört die Freiwillige Feuerwehr. Neu ist zudem die Präsentation von 15 Oldtimern. Um die Verbundenheit von Marktsonntag und Kirchweih zu dokumentieren, ist ein Auftritt der Trommlergruppe Pica Pau vorgesehen. Die Trommler werden am Nachmittag - voraussichtlich gegen 15.30 Uhr - aus der Festzone des Marktsonntags zum Bierzelt auf der Kirchweih marschieren. Der Einzug der Trommlergruppe soll ein Höhepunkt werden, heißt es. Ab 18 Uhr spielt am 20. Oktober die „SOS-Partyband“.

Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sieht im Lechhauser Marktsonntag einen wichtigen Faktor, um für den Stadtteil zu werben. Von den Machern wird das Zusammenspiel gelobt. Die Aktionsgemeinschaft verantwortet den Marktsonntag, die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Lechhauser Vereine und Organisationen. Arge-Vorsitzender Horst Hinterbrandner hat seinen Einsatz bereits am Tag zuvor. Am Samstag, 19. Oktober, startet der Festumzug der Vereine zur Eröffnung der Kirchweih. Los geht es um 14.30 Uhr am Marienplatz, Ziel ist das Festzelt.

Fotoausstellung informiert über den Marktsonntag in Lechhausen

30 Jahre Marktsonntag sind eine lange Zeit. Für Fischer und Wölfle war die Organisation der Großveranstaltung immer eine Herzenssache. Wer einen Blick in die Vergangenheit werfen möchte, hat Gelegenheit dazu. Bei Foto Behrbohm (Neuburger Straße) gibt es eine Fotoausstellung mit Motiven aus 30 Jahren Marktsonntag. In diesem Jahr ist der Marktsonntag in Lechhausen der einzige im Stadtgebiet. Der Marktsonntag in Oberhausen fiel ersatzlos aus. Grund waren die Bauarbeiten in der Ulmer Straße.

So stellt sich die Aktionsgemeinschaft Lechhausen auf

Die Aktionsgemeinschaft Lechhausen vertritt knapp 100 Mitglieder, überwiegend aus Handel, Gewerbe, Handwerk und Freien Berufen. „Seit unserer Gründung im Jahr 1985 setzen wir uns in vielfältiger Weise für Lechhauser Belange ein“, sagt Vorsitzender Fischer.