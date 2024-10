Uni Augsburg erreicht Meilenstein: Am Medizincampus kehrt Leben ein

Zumindest ein Hauch von Nobelpreis weht an diesem Montag durch den Neubau im Nordwesten Augsburgs. Das liegt zwar vor allem am Umstand, dass kurz zuvor die Medizin-Preisträger bekannt gegeben worden sind, aber groß denken wollen sie auch am Medizincampus der Augsburger Uni. Nach jahrelanger Planung und Bauphase werden im neuen Lehrgebäude, direkt neben der Uniklinik, ab kommender Woche hunderte Studentinnen und Studenten ein und aus gehen. Auch wenn die Uhren im neuen großen Hörsaal derzeit noch ein paar Stunden hinterherhinken: Der Start ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung an der Uni.

