Stadtsommer in Augsburg: Stadtfest, La Strada und Festivals

In den nächsten Monaten ist in Augsburg viel los. Modular eröffnet den Augsburger Stadtsommer. Der Welterbelauf feiert Premiere.

Jetzt muss das Wetter mitspielen, damit der "Augsburger Stadtsommer" zu einem Erfolg wird. An der Zahl von Veranstaltungen kann es jedenfalls nicht liegen. Es ist auch in diesem Jahr in Augsburg viel los. Größte Veranstaltung sind die Augsburger Sommernächte, die Ende Juni stattfinden. "Augsburger Stadtsommer" ist das zentrale Leitmotiv. Los geht's bereits an Pfingsten mit dem Modular-Festival. Verantwortlich für die Vermarktung ist Augsburg Marketing.

Leiter Ekkehard Schmölz sagt: "Das Programm des Augsburger Stadtsommers verwandelt die Stadt von Mai bis September in eine wunderbare Bühne für Kultur, Genuss, Spaß und Gemeinschaft." Die nächsten Veranstaltungen sind das neue Fest im Theaterquartier (24. und 25. Mai) und die Augsburger Sommernächte (27. bis 29. Juni).

Der Springbrunnen "PlayFountain" kehrt zurück. Foto: Benedikt Dahlmann

Gut angenommen wurden im Vorjahr die Wasserspiele am Rathausplatz. "PlayFountain" hieß die Aktion. Sie kehrt zurück. Nicht fehlen im Veranstaltungskalender darf das internationale Straßenkünstlerfestival La Strada. (26. bis 28. Juli)

Premiere feiert am 2. Juni der Augsburger Welterbelauf. Profi- und Hobbyläufer sind auf unterschiedlichen Strecken entlang von neun UNESCO-Welterbe-Objekten unterwegs. Open-Air-Konzerte gibt es ebenfalls im Terminkalender. Das Staatstheater tritt auf der Freilichtbühne auf. Die Oper Turandot wird gespielt.

Oberbürgermeisterin Eva Weber sagt, dass der Augsburger Stadtsommer "eine wundervolle Gelegenheit ist, unsere Stadt in all ihrer Vielfalt zu erleben."

Lesen Sie dazu auch