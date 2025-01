Mehr Einwohner in Augsburg: Die Schattenseiten des Wachstums

Augsburg ist ein gefragter Ort zum Leben. Der stetige Zuzug seit mehr als 15 Jahren ist ein deutlicher Hinweis darauf. Das bringt Chancen mit sich, weil die Wirtschaft so in Zeiten von Fachkräftemangel ein potenzielles Reservoir an Personal hat. Doch für eine Einordnung des Wachstums bringt es nichts, nur auf die reinen Zahlen zu schauen. Die Stärke von Augsburg als Zentrum von Schwaben bemisst sich nicht rein an der Einwohnerzahl, sondern auch an Wirtschafts- und Strahlkraft. Die Idee, dass lauter hochgebildete Akademiker den Weg nach Augsburg finden, weil mit Innovationspark und Uniklinik zwei zukunftsträchtige Wachstumstreiber da sind, schlägt noch nicht voll durch, auch wenn sich Erfolge realisieren.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schattenseite Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis