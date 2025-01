Mehr Kontrollen, weniger Temposünder: Wo in Augsburg die Blitzer-Hotspots liegen

"Beim Blitzen geht es nicht ums Geld", so Herr Pintsch. Ja nee, is klar. Und man blitzt da, wo es um Kinder, ältere Mitbürger usw. geht. Ja klar, darum steht auch in der Postillionstraße in Haunstetten ständig der Blitzer, weil da sind auch alle Altersgruppen gleich nebenan. Also auf dem Friedhof nebenan halt, aber egal. Die Gelder aus dem Bussgeldern sind fest im Haushalt eingeplant, und diese Behauptung, dass es ja (im Endeffekt) ausschließlich um das Wohl der Bürger gehe, ist genauso Unfug wie die seinerzeitige Behauptung, dass die Grundsteuer aufkommensneutral und nur in wenigen Fällen teurer würde.