Mehrheit oder nicht? Im Umweltausschuss kommt es zu einem Kuriosum

Manchmal gibt es in der Kommunalpolitik Momente, in denen auch vermeintlich dröge Ausschusssitzungen Komik bergen. So geschehen am Montag im Umweltausschuss. Nach Abstimmung über einen Änderungsantrag der Grünen, der sich mit der kommunalen Wärmeplanung befasste, herrschte im Gremium reichlich Verwirrung. Die Bürgerliche Mitte in Person von Lars Vollmar (FDP) unterstützte das Anliegen der Grünen; jedoch nicht uneingeschränkt. Deshalb erfolgte die Abstimmung über Einzelpunkte des Antrags, anschließend über das Beschlusspaket. Am Ende war manchen Stadträten offenbar selbst nicht mehr klar, was die Ergebnisse zu bedeuten haben.

