Wer will mit zum „Familienzirkus“?

Der Kreisjugendring Augsburg-Land (KJR Augsburg-Land) unterstützt die FamilienAuszeit Meitingen im Rahmen der Orientierungsmesse am Sonntag, 2. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Zahlreiche Einrichtungen werden dabei in den Dominikus-Ringeisen-Werkstätten (DRW) in Meitingen zeigen, welche Chancen beeinträchtigte Kinder und Jugendliche in ihrem Leben, auch beruflich, haben. Auch für Geschwisterkinder ist etwas geboten.

Anfang März, parallel zum FAM März-Austausch der unter dem Motto „Den Alltag meistern mit emotional beeinträchtigten Kindern“ steht, bietet der Kreisjugendring in Kooperation mit der KEB des Landkreises Augsburg ein inklusives Wochenende für Familien an unter dem Motto „Familienzirkus: Lachen - Lernen - wertvolle Erinnerungen“ an.

Zielgruppen sind: Eltern oder Alleinerziehende mit ihren Kindern zwischen drei und zwölf Jahren aus dem Landkreis Augsburg, auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen (geistigem und/oder körperlichem Förderbedarf). Termine: Samstag, 1. März, von 9 Uhr bis Sonntag, 2. März, um 16 Uhr im Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle, Zusmarshausen. Die Kosten belaufen sich auf 59 Euro pro Erwachsenen und 35 Euro pro Kind. In den Teilnehmergebühren sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Material, ReferentInnen und Programm enthalten. Anmeldungen und weitere Informationen unter Telefon 0821/450790-0 oder unter I.sauer@kjr-al.de sowie www.kjr-augsburg.de. (peh)