Kaufen, Mieten, Grundstücke: So ist die Lage auf Augsburgs Wohnungsmarkt

Kauf- und Mietmarkt in Augsburg entwickeln sich in puncto Preisniveau weiterhin in gegenläufige Richtung. Zu diesem Ergebnis kommt der City-Report des Immobilienverbands IVD. Wie Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts erklärte, herrschte auch im Frühjahr 2024 – auf diesen Zeitpunkt bezieht sich die Erhebung – „allgemeine Zurückhaltung“ auf dem Augsburger Kaufmarkt. Die Nachfrage bleibe verhalten und die Interessenten agierten nach wie vor vorsichtig. Es komme entsprechend weiter zu Preisrückgängen – allerdings hätten sich diese im Vergleich zu den Vorjahren „etwas abgeschwächt“.

