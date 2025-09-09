Wer kauft die Millionen-Villa im Augsburger Thelottviertel?

Hinter wuchernden Hecken erhebt sich die Vergangenheit. Die Sonne strahlt auf das aprikosenfarbene, verwahrloste Gebäude. Von außen lässt sich noch erahnen, welches architektonische Meisterstück sich an der Perzheimstraße im Thelottviertel einst befunden hat. Im Gebäude selbst jedoch sieht es seit seiner Entkernung im Jahr 2015 wie eine unfertige Baustelle aus. Seit nunmehr eineinhalb Jahren versucht der Eigentümer, die historische Immobilie auf dem Immobilienportal ImmoScout24 zu verkaufen (wir berichteten). Kaufpreis inklusive Nebenkosten: gut 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere mächtige Kosten für eine umfassende Sanierung. Dass ein Verkauf bislang nicht gelungen ist, führt der Eigentümer auf einen Umstand zurück.

