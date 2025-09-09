Icon Menü
Millionen-Villa im Augsburg Thelottviertel: Wer wagt den Kauf trotz Sanierung?

Augsburg

Wer kauft die Millionen-Villa im Augsburger Thelottviertel?

Für gut eine Million Euro ist die historische Immobilie zu haben. Doch die zusätzlichen Sanierungskosten sind immens. Der Eigentümer hadert mit dem Denkmalschutz.
Von Jonas Klimm
    Seit nunmehr eineinhalb Jahren soll diese historische Immobilie verkauft werden.
    Seit nunmehr eineinhalb Jahren soll diese historische Immobilie verkauft werden. Foto: Anna Kondratenko (Archivbild)

    Hinter wuchernden Hecken erhebt sich die Vergangenheit. Die Sonne strahlt auf das aprikosenfarbene, verwahrloste Gebäude. Von außen lässt sich noch erahnen, welches architektonische Meisterstück sich an der Perzheimstraße im Thelottviertel einst befunden hat. Im Gebäude selbst jedoch sieht es seit seiner Entkernung im Jahr 2015 wie eine unfertige Baustelle aus. Seit nunmehr eineinhalb Jahren versucht der Eigentümer, die historische Immobilie auf dem Immobilienportal ImmoScout24 zu verkaufen (wir berichteten). Kaufpreis inklusive Nebenkosten: gut 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere mächtige Kosten für eine umfassende Sanierung. Dass ein Verkauf bislang nicht gelungen ist, führt der Eigentümer auf einen Umstand zurück.

